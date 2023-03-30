政院提修法 公視董監事選任門檻改為2/3

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（中央社記者賴于榛、趙靜瑜、葉冠吟台北30日電）行政院會今天通過「公共電視法」部分條文修正草案，除了刪除公視每年固定新台幣9億元的預算上限，同時也解決公視董監事選任高門檻問題，從3/4調整為2/3以上同意，避免重演延宕爭議。

行政院會今天通過公視法部分條文修正草案，一共修正17條，處理公視捐贈經費上限、董監事選任門檻、國際及多元族群頻道法制化，以及回歸「財團法人法」規範等皆有修訂條文；草案將送立法院審議。

行政院代理發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中指出，這次修法有助改善公視基金會經營環境，強化對各年齡層和不同收視族群的公共電視服務，協助公共電視數位轉型，提高國際新聞傳播競爭能力。

文化部次長王時思出席政院會後記者會時表示，這次修法有幾大重點，第一是睽違23年來，首次解除公視每年固定新台幣9億元的預算上限，拿掉這個緊箍咒後，期待公共電視會有更專業自主的發展空間。

第2，王時思說，業務面部分將新增多元族群服務，包含兒少、新住民內容製作，期待內容的製作上國內本土影視音產業的火車頭，同時台語台、客語台節目也能更符合國家語言政策；第3則是將「TAIWAN+」定位法制化。

另外，過去公視董監事選任引發關注與困擾，包含第5屆選任曾延宕968天、第7屆延宕966天，王時思說，這次修法也做了調整，將原本3/4以上同意的選任標準，改比照原民台、客家台等單位標準，修正為2/3，避免過去爭議再度發生。

草案同時也將公視董事人數下修為11至15人，並設監察人會議，置監察人3人至5人。

王時思說，公視每年9億元的經費上限，相比日本NHK年經費1976億元、英國BBC1835億元、韓國KBS329億元等都有差距，希望修法通過後，未來公視更專業、自主也兼顧公益。

文化部長史哲透過新聞稿表示，感謝前文化部長鄭麗君、李永得奠定的研修基礎及行政院全力支持，後續仍將積極前往立法院溝通，期盼朝野共同支持修法通過。

公視說，修法制度化公視現行營運內容及經費規模，將有助於公廣集團永續發展，呼應國際公共媒體轉型趨勢，誠摯感謝文化部與行政院積極推動，也籲請立法院儘速展開與完成修法作業。

公視表示，董事會日前通過修法政策建議，是跨黨派董事會達成的共識，也是集團相關事業體及工會參與討論結果，希望立法院未來審法案時重視，並於這會期通過這項有助於台灣媒體及影視生態發展重要法案。（編輯：蘇志宗）1120330