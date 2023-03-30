捷克航太企業參訪亞創中心 盼合作發展無人機

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捷克航太相關企業人士30日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，觀摩無人機操演。中央社記者蔡智明攝 112年3月30日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）捷克航太相關企業人士今天參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，觀摩無人機操演，聽取嘉義縣政府與無人機廠商簡報，期待增進彼此瞭解，商討合作發展無人機等產業。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程；訪問團中企業團航太組13名成員，包括前貿工部次長陶博洛法（Martina Tauberová）在艾達莫娃離台後續留台灣，今天到位於嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心（簡稱亞創中心）參觀，嘉義縣長翁章梁等人熱情歡迎。

陶博洛法告訴中央社記者，今天很多捷克重要公司代表都來到亞創中心，包括捷克航太研發中心、航太工程協會、布拉格理工大學機械工程學系、捷克台灣商會等代表，他們與艾達莫娃一樣，都想促進台捷進一步的合作發展。

陶博洛法說，捷克在無人機科技產業、通訊、衛星、AI等方面都有長期發展，並且已發展出可以承載400公斤的無人機。今天現場觀摩台灣研發的農用、救災等用途無人機，讓她印象深刻。

翁章梁表示，今年2月曾率縣府團隊至捷克首都布拉格拜會捷克台灣商會，參訪捷克科技大學自動化中心、捷克航太中心等，當時就力邀他們來台參訪；期待今天雙方業者能深度對話，尋求合作機會，推進台灣無人機產業發展。

嘉義縣政府經濟發展處表示，台灣無人機產業雖起步較晚，但工業技術從半導體到精密製造、新材料再至人工智慧都有良好基礎，結合5G、AI技術，非常適合發展無人機產業。

經濟發展處指出，亞創中心成立至今已齊聚超過40家無人機相關產學研單位，合作及進駐單位還在持續增加，國際交流不斷，期盼這次捷克企業團來訪促成國際合作，提高嘉義在國際舞台的能見度。（編輯：唐聲揚）1120330