李彥秀拚國民黨港湖區立委初選 游淑慧質疑權謀

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國民黨台北市議員李彥秀（中）31日宣布投入北市第4選區（內湖、南港）黨內立委初選，她上午在市議會接受媒體聯訪表示，黨內初選是民主機制過程，大家君子之爭，決定參選就有信心通過初選。中央社記者劉建邦攝 112年3月31日

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（中央社記者劉建邦台北31日電）國民黨北市議員李彥秀今天宣布將投入北市第4選區（內湖、南港）立委初選。已決定參加初選的北市議員游淑慧說，李彥秀若把選議員當成買保險，再選立委時無後顧之憂，太權謀。

國民黨2024台北市立委初選採分階段進行，第1階段包含第3選區（中山、北松山）、第7選區（信義、南松山）、第8選區（文山、南中正）已結束登記。

第2階段，包含第4選區（內湖、南港）、第6選區（大安），國民黨台北市黨部規劃將於4月17日至4月19日領表登記。

去年以第一高票當選台北市議員的李彥秀今天宣布將投入國民黨北市第4選區立委初選，她上午在台北市議會接受媒體聯訪時指出，黨內初選是民主機制過程，君子之爭，決定參選就有信心通過初選，最大目標應是拉下現任民進黨立委高嘉瑜。

對於李彥秀的表態，游淑慧透過媒體群組表示，對於李彥秀宣布投入國民黨立委初選有點驚訝且不太能理解，因為2020年立委選舉時李彥秀敗選，所有人都希望李彥秀在2024年繼續挑戰高嘉瑜。

游淑慧說，李彥秀去年決定回鍋參選北市議員時曾提到身體等因素，所以決定回歸參選議員並如願獲得高票，但不到4個月，李彥秀決定再次挑戰2024立委，不太知道中間轉折及變化。

她指出，參選是每個人權利，只是政治人物的承諾及誠信，只能由李彥秀自己向選民交代，她認為早知結果何必當初，若希望先選上議員當成買保險，讓再選立委時能無後顧之憂，這樣決策過程太權謀，李彥秀應向支持者說清楚。

對於游淑慧的言論，李彥秀接受媒體聯訪時表示，她與游淑慧是好朋友，但每個人對於每件事、每句話的理解或看法角度都不一樣，她尊重游淑慧的看法，且說不定黨內會有其他人要投入同選區初選。

李彥秀被問及為何會忽然決定投入立委初選時指出，她個性較保守，從政多年不是想到就往前衝，她是經過很多不同思考包含考量團隊及人力等；若決定要參戰，就想辦法幫國民黨贏回港湖區立委席次。

至於希望黨內初選採何種方式，李彥秀表示，因這2天才決定投入立委初選，還沒考慮到此問題，但尊重任何方式且應有討論空間。

李彥秀說，全民調的好處是結果快速且經費較省，但為尊重長期支持且有繳黨費的黨員，也應聆聽基層黨員聲音，等後續初選登記完成後，可再進一步溝通。（編輯：戴光育）1120331