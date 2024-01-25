新國會2/1展開 民團籲訂融資公司法列優先法案

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（中央社記者范正祥台北25日電）新國會將在2月1日上路，卡債受害人自救會等團體憂心新型態融資債務，變相讓債務人陷入以債養債、超貸陷阱，衍生金融亂象，今天呼籲儘速制訂「融資公司法」，列為新國會優先法案。

包括卡債受害人自救會在內的多個團體，今天在立法院中興大樓召開記者會指出，非銀行的融資公司推出各種毫無徵信的貸款，包括機汽車超貸、手機貸、商品貸以及先買後付等，估計借貸額度已超過新台幣數千億元，借貸遍及各年齡層，其中還有中學生。不少融資公司營運遊走於法律邊緣，如果不及時立法，債務問題恐將惡化，引發債務風暴。

記者會上，卡債受害人自救會等團體共同呼籲，希望行政院儘速提出融資公司法草案，並盼新國會將此列為優先法案三讀通過。

談及融資公司法草案的內容，卡債受害人自救會顧問、台北律師公會債務清理委員會主委林永頌指出，內容應包括融資公司應經主管機關許可才能營業、融資公司負責人及經營者應限制資格、融資公司應成立公會建立自制的機制、融資公司借貸之前應先徵信及借貸金額應有上限、融資公司債務催收應合法妥適等。

林永頌也呼籲，行政院應要求銀行及融資公司過年期間停止催債，司法院應盡力宣傳債務更生及清算的制度。

卡債受害人自救會顧問、輔仁大學社會學系副教授吳宗昇說，必須慎防發生債務風暴。他質疑，估計融資公司已經放出去幾千億元的貸款，但這部分迄今卻是「無法可管」，到底隸屬經濟部或金融監督管理委員會業務，目前沒有單位可以管。

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吳宗昇表示，有些融資公司貸款，甚至已經與詐騙結合，假買賣真貸款；政府應儘速立法解決融資公司管理的問題，融資公司要有法律管理，而不是無法可管。

此外，債務人陳小姐在記者會上現身說法，敘述自己也曾經受騙陷入債務困境，她感謝在社工、法律扶助基金會協助，以及透過消費者債務清理條例的更生程序走出困境，她呼籲如果有還債困難，可以透過消債條例更生或清算解決。（編輯：楊凱翔）1130125