中捷藍線過關 鄭文燦解析3招搞定沙鹿站問題

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（中央社記者賴于榛台北31日電）政院日前核定台中捷運藍線綜合規劃案，行政院副院長鄭文燦今天說，核定關鍵是用調整台灣大道改為平面道路等3方式，解決原方案沙鹿站設計問題，兼顧車站人潮進出，讓動線更順暢。

行政院29日核定台中捷運藍線綜合規劃，預估核定後10年完工通車，總經費新台幣1615.14億元，中央負擔675.59億元，全長24.78公里，設高架車站8座、地下車站12座，共20座車站；政院同時也核定通過台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究。

中捷藍線在選前尚未核定，被在野黨批評是中央卡關地方建設，鄭文燦今天透過臉書解析中捷藍線核定關鍵。他說，台中市長盧秀燕提出的捷運藍線綜合規劃，變更路線，改走台灣大道，高架捷運的門型架剛好落墩於台灣大道的側車道，恐犧牲台灣大道部分功能，一旦施工及營運時側車道將會消失。

他說，若照原方案，捷運沙鹿站地面1層為鐵路，2層為沙鹿大橋，3層為捷運車站，未來乘客要進出捷運站體，行走動線難以順暢，因此必須修改沙鹿車站設計，百年建設才能周延。

鄭文燦表示，先前多次在行政院主持台中藍線的專案會議，要求交通部鐵道局與台中市政府交通局進行深度的專業溝通，最後達成共識，透過3方案解決沙鹿站問題，包含一，拆掉沙鹿大橋，將台灣大道改為平面道路，列為地面層；二、沙鹿段鐵路採高架化，列為第2層；三、捷運沙鹿站設置在第3層，藉以兼顧車站人潮進出，讓整體動線更順暢。

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他強調，這不是中央政治卡關，而是以專業分析，中央、地方合作解決問題，避免了可能有問題的設計，台中捷運藍線是台中市最重要的東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字捷運路網，提升台中的捷運運量，讓台中的城鄉發展更均衡。

政院也核定台鐵海線雙軌化可行性研究，鄭文燦表示，此方案規劃將台鐵苗栗談文站到台中追分站間的單軌路段提升成雙軌，總經費約161.95億元，長度38.3公里，未來配合規劃適時增開海線班次，對號車及區間車的班距可以分別縮小到30分鐘及15分鐘，讓海線更安全、便捷與舒適。（編輯：翟思嘉）1130131