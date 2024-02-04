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韓國瑜5日首次朝野協商 開議日期朝野各有立場

2024/2/4 20:04（2/4 20:36 更新）
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圖為韓國瑜1日在立院高舉當選證書。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北4日電）立法院長韓國瑜明天將首次主持朝野協商，研商新會期開議日期。民眾黨團認為16日過完年後就可開議，國民黨團表示，如果不會造成議事人員必須在年假中加班，隨時都可開議；民進黨團指出，考量各種狀況，建議依慣例23日開議。

第11屆立法院全體立委在1日選出國民黨立委韓國瑜、江啟臣擔任新任立院正副院長，針對新會期開議時間，韓國瑜將在明天下午召集朝野黨團協商；由於這是三黨不過半的立法院，首次進行朝野協商，亦是韓國瑜第一次主持朝野協商，引發各界高度關注。

據了解，韓國瑜明天上午預計在秘書處的陪同下，前往立法院各處室向立法院員工打招呼；若無意外，韓國瑜明天將簽署新任秘書長周萬來的人事令，下午應該就可看到周萬來出席韓國瑜主持的首次朝野協商。

對於韓國瑜明天將首次主持朝野協商，韓國瑜辦公室也在積極搜集朝野各黨團的歧異，看能否在明天的協商中，找到各方都可以接受的折衝方案。

在開議日期部分，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，如果大家覺得6日開議太急，議事處沒有辦法來得及準備，過年後的2月16日就可開工，不用拖到2月底。

對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，國民黨團早已準備好，隨時都可以開議，但現在的問題是，立法院議事人員能否在年節一結束後、就準備完畢；如果為了要讓立院能夠在年假後就立即開議，而讓議事人員、公務員必須在年假中加班，這是本末倒置。

洪孟楷表示，國民黨團隨時都準備好，只要不會造成立院議事人員與各黨團助理，必須在過年期間加班的狀況，隨時都可以開議。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，明天就要朝野協商，就是朝野黨團共議，未來國會應群策群力，切莫一開始就過分強調個人英雄主義，希望開議日期由各黨團共同決定。

吳思瑤表示，6日開議完全就是假議題，只是炒作個人聲量；本屆113席立委有54位新科立委，新科立委要進駐辦公室、還要裝修等等，又適逢年假期間，應當給新科立委多一點作業時間，這是同事間必須要有同理心，16日開議對新科立委來說，就少了點同理心。

吳思瑤說，這就是為何要依照過去運作慣例，民進黨團會提出23日開議的建議，就是需要衡酌各種狀況，希望明天朝野各黨團能夠好好談。（編輯：黃國倫）1130204

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