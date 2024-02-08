春節堅守崗位 特戰部隊戰術任務訓練展現勇猛精神

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（中央社記者王承中台北8日電）今天是連假首日，但國防沒有假期，軍聞社今天推出春節報導，介紹特戰部隊的重要演訓「戰術任務訓練」，特戰官兵在過程中引導直升機進場，展現特戰勇猛驃悍的精神，讓民眾可以安心過好年。

軍聞社今天報導指出，「戰術任務訓練」為特戰部隊年度重要訓練之一，過程中，實施現地戰術、負重行軍、戰術機動、應用射擊、重要目標防護、地空協訓、小部隊戰鬥與空中突擊作戰等課目實施演練，以提升戰場實況應變能力，以及特戰部隊作戰能量。

為因應戰場變化並精準殲敵，特戰部隊於戰術任務訓練中實施「應用射擊」課目，分別進行「姿態射擊」、「障礙板射擊」、「縱向射擊」等訓練，在射擊中轉換不同姿勢與方式，磨練射手在面對不同戰場環境下，能快速做出適切判斷，對目標進行精準射擊。

報導指出，而在與友軍的協同演練中，與陸航UH-60M黑鷹直升機進行「地空協訓」、「空中突擊作戰」、「空援補給」等訓練，特戰官兵於地面引導直升機進場，並搭載人員實施機動抵達目標演練，以強化特戰部隊快速機動及應變能力。

此外，在協力「重要目標防護」訓練課目，模擬敵軍奪取油庫、彈庫、港口等關鍵基礎設施進行演練，特戰部隊發揮扎實訓練成果，快速、精準奪回重要目標。

報導指出，在「戰術任務訓練」的最後一日課程，特戰部隊進行夜行軍訓練，部隊於凌晨展開夜行軍，大步向終點邁進，走向訓練的最後一哩路，官兵在毅力與體力的考驗下，順利抵達營區，完成任務，展現特戰勇猛驃悍的精神。（編輯：楊凱翔）1130208