更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
假訊息氾濫 心理學專家：7成民眾只看標題就轉傳
首頁 / 政治

春節堅守崗位 特戰部隊戰術任務訓練展現勇猛精神

2024/2/8 12:31（2/8 13:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
特戰部隊與陸航UH-60M黑鷹直升機實施「陸空聯訓」，進行機動抵達目標及機降演練。（軍聞社提供）中央社記者王承中傳真 113年2月8日
特戰部隊與陸航UH-60M黑鷹直升機實施「陸空聯訓」，進行機動抵達目標及機降演練。（軍聞社提供）中央社記者王承中傳真 113年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北8日電）今天是連假首日，但國防沒有假期，軍聞社今天推出春節報導，介紹特戰部隊的重要演訓「戰術任務訓練」，特戰官兵在過程中引導直升機進場，展現特戰勇猛驃悍的精神，讓民眾可以安心過好年。

軍聞社今天報導指出，「戰術任務訓練」為特戰部隊年度重要訓練之一，過程中，實施現地戰術、負重行軍、戰術機動、應用射擊、重要目標防護、地空協訓、小部隊戰鬥與空中突擊作戰等課目實施演練，以提升戰場實況應變能力，以及特戰部隊作戰能量。

為因應戰場變化並精準殲敵，特戰部隊於戰術任務訓練中實施「應用射擊」課目，分別進行「姿態射擊」、「障礙板射擊」、「縱向射擊」等訓練，在射擊中轉換不同姿勢與方式，磨練射手在面對不同戰場環境下，能快速做出適切判斷，對目標進行精準射擊。

報導指出，而在與友軍的協同演練中，與陸航UH-60M黑鷹直升機進行「地空協訓」、「空中突擊作戰」、「空援補給」等訓練，特戰官兵於地面引導直升機進場，並搭載人員實施機動抵達目標演練，以強化特戰部隊快速機動及應變能力。

此外，在協力「重要目標防護」訓練課目，模擬敵軍奪取油庫、彈庫、港口等關鍵基礎設施進行演練，特戰部隊發揮扎實訓練成果，快速、精準奪回重要目標。

報導指出，在「戰術任務訓練」的最後一日課程，特戰部隊進行夜行軍訓練，部隊於凌晨展開夜行軍，大步向終點邁進，走向訓練的最後一哩路，官兵在毅力與體力的考驗下，順利抵達營區，完成任務，展現特戰勇猛驃悍的精神。（編輯：楊凱翔）1130208

#軍聞社
#國軍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227