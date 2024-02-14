張其祿返校任教 從政有如參與田野調查經驗寶貴

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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨前立委張其祿卸下公職後返回中山大學任教，他比喻，擔任立委如同學院派參與1場田野調查，過程中理論與實務交互驗證、經驗寶貴；經過4年洗禮，更提升他自己的研究與教學品質，未來授課也將結合理論與實務。

張其祿是學者出身，研究專長是政府管理與公共行政，從政前他在中山大學任教，並曾擔任中山大學社會科學院長；2019年民眾黨成立後海選不分區立委，2020年的政黨票得票率達11.22%，名列不分區第2順位的張其祿順利進入立法院，開啟學者從政生涯。

民眾黨投入2024總統立委大選，不分區立委都被徵召參選區域立委，張其祿臨危授命征戰台北市第8選區立委，成為民眾黨在台北市唯一的立委候選人；最後雖落敗，但已打完美好一仗，隨著立委任期結束，張其祿借調期滿，2月將返回中山大學任教。

張其祿受訪時坦言，過去他算是公共行政的「學院派」，純粹追求理論和知識建構，雖然教書期間參與很多研究計劃案並擔任政府顧問，但沒有進入實務場域，總覺得隔一層紗。

張其祿說，擔任4年民眾黨立委收穫良多，能夠在實踐的場域制定政策，並反思理論有無錯誤，過程中交互驗證，「算是一場實際的田野調查」，是相當寶貴的經驗。

張其祿觀察，不論是理論或實務，有3個面向仍主宰政治決策核心，第一是利益團體的競爭，直接影響政策形成；其次是媒體政治，尤其是現在時興的社群媒體，政治人物常像網紅博取聲量；第三是民粹政治，政府常是解決當下的問題，而非長期規劃。

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張其祿表示，民主政治或許沒有完美的一天，只能不斷追求完善，他進入立法院參與法案審議相當有收穫，未來回到學校，預計講授政策分析、政府與企業的課程，相信具備實務經驗後，更能提升研究與教學品質。

至於返回學界後是否會參與黨務，張其祿說，他原本是民眾黨智庫召集人，民眾黨未來可能調整成政策會，他雖然返校任教，但仍會從旁協助民眾黨政策諮詢。（編輯：蘇龍麒）1130214