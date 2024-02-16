國土署：嚴查違規傾倒廢土案 112年底辦結率近8成

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（中央社記者陳俊華台北16日電）國土署今天說，政府持續查處違規傾倒廢土案件，近一年累計違規已辦結1352案，主要分布在嘉義縣、台南市、雲林縣及屏東縣；近一年全國整體平均辦結率已由72.21%上升至79.55%。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，中央與縣市政府持續查處違規傾倒廢土案件，依據最新國土利用監測變異點統計資料顯示，近一年累計違規已辦結案件數為1352案，主要分布在嘉義縣、台南市、雲林縣及屏東縣，其中以嘉義縣及台南市均提升超過25%。

國土署指出，進一步檢視近一年全國整體平均辦結率，已由72.21%上升到近8成（79.55%），顯見縣市政府持續投入違規傾倒廢土案件的處理工作，有顯著提升。

國土署說，除針對新案進行處理外，同時清理舊案，從民國105年起截至112年底，共依法完成查處4286件，經縣市政府加強稽查與取締後，目前辦結率已達79.55%，未完成改善的案件將持續列管追蹤，請縣市政府儘速辦理直至全數依法查處完畢為止。

國土署表示，中央也逐年編列補助經費，全力支持縣市政府辦理土地違規查處作業，盼提高清查效率及嚇阻違規的效果。

國土署說，為使民眾瞭解變異點查報情形，已在「國土利用監測整合資訊網」公開歷年變異點查報資訊，包含所在位置、土地使用類型、公所檢查結果及查處進度，供查詢下載，邀民眾及公民團體共同發揮守護國土及監督的力量。（編輯：林興盟）1130216