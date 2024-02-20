蔡總統：新南向政策成功提升合作 感謝台商海外打拚

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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）總統蔡英文今天出席馬來西亞台灣商會聯合總會新春團拜，蔡總統表示，政府推動新南向政策成功提升台灣與新南向國家廣泛合作，台馬貿易產業具高度連結，感謝台商在海外打拚，提升經濟多元性、創造區域繁榮。

總統蔡英文晚間到台北君悅酒店出席馬來西亞台灣商會聯合總會「馬來西亞之夜暨甲辰年新春團拜」，行政院秘書長李孟諺、僑務委員會委員長徐佳青、外交部次長田中光、立法院副院長江啟臣、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民等人，以及馬來西亞駐台代表艾思妮花（Puan Aznifah）、新加坡駐台副代表王宗翰等外國駐台代表和產業界人士與會。

蔡總統致詞時提到，政府推動新南向政策，成功提升台灣與新南向國家在各領域廣泛合作，去年台灣和新南向國家的貿易總額超過1500億美元，而馬來西亞是新南向政策重點國家，台商在馬來西亞投資的金額超過140億美元，創造超過38萬個工作機會。

蔡總統指出，台灣是馬來西亞第3大進口來源國，也是第8大投資夥伴國，台灣及馬來西亞在貿易產業等領域具備高度連結，感謝台商在海外打拚，提升經濟多元性及創造區域繁榮。

蔡總統說明，在政府及產業界共同努力之下，不僅讓經濟持續穩健成長，也在全球供應鏈中扮演重要角色，政府以晶片驅動台灣產業創新方案，結合AI趨勢帶動產業創新、提升韌性，讓台灣繼續站穩國際。

蔡總統強調，台灣的產業實力也能對馬來西亞推動的工業4.0及第12大馬計畫提供技術協助，加速馬來西亞數位化、綠色經濟轉型，讓台馬攜手朝向低碳、數位、永續的未來邁進。

談及新年期許，蔡總統表示，希望台灣與馬來西亞除了在經濟上互利共榮，也能在文化、教育、創新等領域深化合作。

林凱民表示，母親是山、母親是河，母親的名字叫台灣，感謝蔡總統過去8年建設台灣、守護中華民國，讓所有在海外的台灣小孩回首遙望故鄉家人時，「母親永遠替我們照亮回家的路」。

林凱民分享蔡總統在2009年6月1日到馬來西亞吉隆坡台灣學校訪問時，所種下的小英樹照片，經過了15年，當初的幼苗已長成了蒼松大樹，象徵蔡總統新南向政策有成、開花結果。

林凱民也恭祝江啟臣及其他立法委員在今年1月13日順利當選，期待新國會新氣象、攜手合作再創台灣經濟新高峰。（編輯：張若瑤）1130220