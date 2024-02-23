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高房價釀不婚不生？內政部：獨立事件不宜混為一談

2024/2/23 10:51
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（中央社記者陳俊華台北23日電）內政部今天指出，外界常說高房價導致年輕人不婚不生，應是聽似有理、但無確實根據的說法；是否擁有住宅與不婚不育，從數據角度來看，兩者間更像是獨立事件，不宜混為一談。

內政部公布最新統計報告指出，隨經濟發展，台灣的婦女勞動參與率不斷提升，育齡婦女總生育率則呈現下降，少子化趨勢愈加明顯；生母生育第1胎平均年齡從101年起已超過30歲，因此探討30到49歲影響婚育的因素至為重要。

內政部說，112年30到49歲的青壯年713萬423人，較107年的738萬2822人減少25萬餘人；青壯年平均初婚年齡隨學歷越高而越延後，大學學歷者的平均初婚年齡為30.23歲，碩士以上學歷31.29歲。

觀察各教育程度結婚率及生育率，內政部表示，大學學歷者結婚率57.77%最低，碩士以上學歷者64.88%次低，而大學學歷者生育率46.79%最低，碩士以上學歷者52.07%次低。

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內政部指出，婚前無自有住宅者結婚率67.23%，較有自有住宅者結婚率47.71%高19.52個百分點；生育前無自有住宅者生育率58.36%，也較有自有住宅者生育率40.31%高18.05個百分點。是否「結婚」最主要影響因子為年齡，有無自有住宅則並非影響結婚的重要因子。

內政部表示，外界常說「因為房價太高導致年輕人結不了婚、不生小孩」，應是一個聽似有理、卻無確實根據的說法；實現居住正義固然重要，但是否擁有住宅與不婚、不育，從數據角度來看，兩者間更像是獨立事件，不宜混為一談。（編輯：楊蘭軒）1130223

#內政部
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