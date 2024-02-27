菲律賓南部土石流數千人流離失所 台灣捐600萬相助

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（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）菲律賓南部納卯地區2月上旬因暴雨引發洪災和土石流，數千人流離失所。中華民國政府今天透過駐菲代表處援助20萬美元（約新台幣632萬元），以協助受災家庭復甦重建。

中華民國駐菲代表處今天舉行捐贈儀式，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre Bello III）、眾議員達揚希朗（Nelson Dayanghirang）等人出席。

駐菲代表周民淦致詞表示，台灣是菲律賓最近的鄰居和長期的友人，希望藉由這筆人道援助，協助菲國社會福利及發展部（DSWD）提供基本物資、醫療援助和其他支持，使受災家庭能順利復甦重建。

貝世偉表示，台灣援助的這筆資金將透過社會福利及發展部，統籌分配給受災的納卯德奧羅省（Davao de Oro）、北納卯省（Davao del Norte）和東納卯省（Davao Oriental）。

達揚希朗的選區位於東納卯省。他表示，由於暴雨導致嚴重洪災和土石流，東納卯省多條主要道路、橋樑和基礎設施部分或完全損壞，數千戶家庭流離失所。

達揚希朗說，受土石流影響，他的選區上週起就對外交通中斷。「我謹對台北經濟文化辦事處向我們提供急需的人道援助表達誠摯謝意。」（編輯：陳承功）1130227