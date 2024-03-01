中國與獅子山稱台灣是中國領土 外交部：不實論述

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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）中國與獅子山共和國發聲明稱台灣是中國領土、反對外部勢力干涉中國內政。外交部今天表示，嚴厲譴責中共極權政府透過利誘脅迫在國際發表貶損台灣主權的不實論述，中共政權未曾對台灣擁有治權，扭曲台灣主權地位的說法無法改變國際公認的兩岸現狀。

中國國家主席習近平與獅子山共和國總統比歐（Julius Maada Wonie BIO）2月28日發布「中華人民共和國和塞拉利昂共和國（獅子山共和國）關於深化全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明」。

外交部今天發布新聞稿表示，該聲明中聲稱台灣是中國領土不可分割的一部分、堅決反對任何形式的台灣獨立、反對外部勢力干涉中國內政等，外交部對中國共產黨極權政府持續透過利誘脅迫方式，在國際間發表貶損台灣主權的不實論述，表達嚴厲譴責。

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外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。中華民國台灣是捍衛民主體制及尊重人權與法治的民主國家，中國共產黨專制統治下的中國則不斷迫害人權、霸凌鄰國、對區域穩定與和平造成威脅。

外交部指出，中國共產黨政權任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。台灣是守護民主陣營的前沿，台灣人民與政府將持續團結一致，防禦中國對台灣的文攻武嚇，並加強與民主陣營國家的合作，遏制威權擴張，守護台海和平與安全，並維護印太地區的自由開放，以及全球的穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1130301