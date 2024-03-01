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裝甲兵隊慶紀念瓦魯班大捷 記載韓國瑜父親是參戰英雄

2024/3/1 22:29（3/1 22:40 更新）
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陸軍裝甲兵訓練指揮部1日舉行95周年隊慶，並紀念瓦魯班戰役80週年。在展示歷史資料和影像中，立法院長韓國瑜的父親韓濟華曾是二戰期間，反攻緬北日軍、創下「瓦魯班大捷」的駐印軍戰車第一營成員。（羅廣仁提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月1日
陸軍裝甲兵訓練指揮部1日舉行95周年隊慶，並紀念瓦魯班戰役80週年。在展示歷史資料和影像中，立法院長韓國瑜的父親韓濟華曾是二戰期間，反攻緬北日軍、創下「瓦魯班大捷」的駐印軍戰車第一營成員。（羅廣仁提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月1日
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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）陸軍裝甲兵訓練指揮部今天舉行95週年隊慶，並紀念瓦魯班戰役80週年。現場展示的歷史資料和影像中，立法院長韓國瑜的父親韓濟華是二戰期間，反攻緬北日軍、創下「瓦魯班大捷」的駐印軍戰車第一營「異域烽火英雄」其中一員。

軍聞社報導，陸軍裝甲兵訓練指揮部今天舉行95週年隊慶，邀請歷任校長、指揮官等校友回娘家。隊慶活動上午在裝訓部中正堂舉行，首先由陸軍裝甲584旅戰鼓開場，國防部藝工隊表演熱舞，隨後由歷任校長、指揮官等校友與陸軍副司令陳忠文中將等人切蛋糕，並安排軍官合唱校歌。

陸軍一級上將霍守業與會，期許陸軍在接裝新購M1A2T戰車、裝甲兵戰力將大幅邁進之際，作戰思維和觀念都要因應戰爭新型態與時俱進。

裝訓部指揮官期勉官兵瞭解裝甲兵戮力建軍歷史，持續以「精益求精、實事求是」態度，矢志成為現代化優質戰士，並以「一日甲兵，終身甲兵」的精神，迎接未來的各項挑戰。

3月3日裝甲兵節是名列裝甲兵史「四大戰役」之一的「瓦魯班戰役」80週年紀念。當年的戰車第一營官兵，面對強敵、無所畏懼，克服叢林艱困環境，勇敢奮戰、掃蕩日軍，還擄獲日軍第十八師團關防。（編輯：楊凱翔）1130301

裝訓部1日慶祝95週年隊慶同時舉辦「瓦魯班戰役」80週年特展。（羅廣仁提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月1日
裝訓部1日慶祝95週年隊慶同時舉辦「瓦魯班戰役」80週年特展。（羅廣仁提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月1日
陸軍裝甲兵訓練指揮部1日舉行95週年隊慶，邀請歷任校長、指揮官等校友回娘家。（羅廣仁提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月1日
陸軍裝甲兵訓練指揮部1日舉行95週年隊慶，邀請歷任校長、指揮官等校友回娘家。（羅廣仁提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月1日
#韓國瑜
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