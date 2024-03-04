虎尾、麥寮補選登記 民進黨徵召蘇治芬特助應戰

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長4月13日補選，雲林縣議員許留賓、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘今天前往登記，而民進黨雲林縣黨部今天決議徵召前立委蘇治芬特助林明正參選虎尾鎮長。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會公告2鄉鎮將於4月13日補選。

民進黨雲林縣黨部上月底召開執委會，通過虎尾鎮長及麥寮鄉長補選採取開放參選，不徵召、不提名，今天上午再次召開例行執委會，與會10名執委一致通過徵召林明正參選虎尾鎮長。

林金忠表示，45歲的林明正曾擔任蘇治芬特助、前縣長李進勇秘書、肉品市場加工課長等職務，資歷豐富，又是資深民進黨員，長期參與輔選，形象清新。

林明正強調，民進黨不該缺席此次補選，這是對基層支持態度的問題，如今縣黨部徵召，絕不畏戰。虎尾鎮可以更好，不應該只有一種聲音，鎮政仍有許多改善空間，且民主政治不應該是特定人士才能參與，應該有更多元的聲音與人選，選賢與能。

林嘉弘今天在支持者陪同下到虎尾鎮公所完成登記，他以「虎尾大耀進」為主題，發表「耀進步、耀樂活、耀幸福、邁向虎尾升格榮耀」4大政見。他說，未來將會全力配合縣長張麗善、立委丁學忠、張嘉郡，爭取台積電大型科技業進駐，發誓替虎尾「登記一張看得到未來的訂單」。

許留賓今天也在支持者陪同下到麥寮鄉公所完成登記，他希望藉由登記表明參選到底的決心。

民眾黨雲林縣黨部副主委、議員陳乙辰指出，民眾黨決議6日統一對外說明人選及做最後的底定。（編輯：郭諭儒）1130304