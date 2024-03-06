嚇阻北京 美議員提案：侵台即終止美中稅務協定

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）美國跨黨派聯邦參議員今天提出法案，要求財政部在總統判定中國侵台後的30天內，終止美中稅務協定。提案議員指出，法案表明美國不會為對鄰國開戰的國家提供優惠稅收待遇，這有助遏止印太區域的侵略行為。

法案由共和黨的柯寧（John Cornyn）及凱西迪（Bill Cassidy），以及民主黨的昆斯（Chris Coons）與瑪斯托（Catherine Cortez Masto）聯合提出。

柯寧多次連署支持友台議案及聯名函，他今天於新聞稿中表示，美國必須表明，中共侵台將面臨嚴重後果。昆斯也說，印太區域夥伴的安全對美國的貿易目標、區域穩定及在全球促進民主至關重要；中國對台灣的潛在侵略將嚴重損害美中經濟關係，並帶來立即且沉重後果。

另一提案人凱西迪則將台灣形容為「盟友」，並表示按常理而言，如果中國攻擊美國盟友，就應該受懲罰。

瑪斯托說，台灣是美國在印太區域最重要的夥伴之一，美國將持續支持台灣的民主價值，並追究中共的責任。

一般而言，雙邊和多邊稅務協定規範哪一方可於何時、對何種收入徵稅，以避免跨國公司及個人在不同的司法管轄區面臨稅收規範不一狀況。這些稅務協定以「美國所得稅協定範本」（U.S. Model Income Tax Convention）為基礎，透過消除雙重課稅、降低若干扣繳稅等，以促進投資貿易。

美中稅務協定第28條規定，只要一方提前6個月通知，就得以終止協定。

去年10月，柯寧及瑪斯托發信呼籲拜登政府終止美國與俄羅斯的稅務協定，反制俄羅斯侵略烏克蘭。（編輯：張芷瑄）1130306