德學者：歐盟成員對台立場不一 難阻中國對台脅迫

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）中國對台政經軍脅迫的手法日趨細緻，對於美歐及台灣能否攜手反制北京動作，德國學者瓦克爾今天指出，歐盟或許將祭出經濟制裁回應，但比起對於烏克蘭展現的團結，歐盟內部對台灣的立場相對難達一致性。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）舉行線上研討會，邀請德國學術暨政治基金會（SWP）學者瓦克爾（Gudrun Wacker）、美國學者孔適海（Isaac B. Kardon）及壯闊台灣聯盟理事長吳怡農就中國對台各式脅迫手段、美歐台是否有相關合作空間交換意見。

吳怡農以台灣視角指出，北京「不用刀不見血」拓展在台影響力的具體事例，包括打擊台灣政府聲譽、透過散布部分真實，或完全不實資訊凸顯政府施政表現不佳，以及與台灣在野陣營接觸，而非直接與民選政府互動，或是對外宣稱中國大使館更能照顧海外台灣公民等。

吳怡農也以業界為例，表示2018年以來，航空業面臨中國政府的巨大壓力，不得將台灣視為國家，機場也被要求將台灣標示為中國的一部分。這種情況下，除了少數美國航空頂住壓力，多數歐洲航空公司不得不屈服。

他認為，每個行為都要有反作用力還擊，以抵銷行為影響力，例如中國試圖改變現狀及擠壓台灣國際空間的行徑，台灣都必須在他處爭取空間，或是由國際社會強化台灣在世界舞台上的存在，否則中國的策略就將奏效。

對於台灣面臨林林總總的脅迫，研究兩岸多年的瓦克爾指出，歐洲聯盟（EU）制裁俄羅斯入侵烏克蘭，可見歐盟並不排除以經濟為制衡手段，但是，與對烏克蘭的立場相比，歐盟成員國在台灣議題上並未展現團結立場，難以一致對外，甚至對於若干成員國來說，台灣不是當前須考量的議題。

瓦克爾也提到，鑒於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年訪問北京時，談到「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」。要歐盟集體制裁中國脅迫台灣，「會非常困難」。

瓦克爾說，歐洲議會去年通過「反脅迫工具」法案反制經濟脅迫，但只適用歐盟成員國。過去美歐舉行過相關研討會，她盼雙邊再次召開會議，聚焦中國對台「切香腸」策略，而非兩岸軍事衝突。

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孔適海觀察，華府及美國軍事圈對台海議題的想法相對二元，認為兩岸通常只有戰爭與和平2種情境，五角大廈相關討論也多涉及北京對台灣進行大規模兩棲入侵情境，因此在解讀福建海警在金門附近海域巡查，及台灣民用船隻遭中國海警強制登船臨檢等事件時，不易釐清脈絡及北京意圖。

美歐攜手協助台灣反制中國脅迫方面，孔適海說，即使北京僅對台進行短期的強制措施，就可能會使全球經濟承受重大成本，更別提奪島，這份理解應成為美歐雙邊合作的關鍵。此外，如果能將主要相關企業納入對話，更能掌握中國對台操作。（編輯：張芷瑄）1130314