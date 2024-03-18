謝長廷在日種植昭和櫻 施展地方影響中央大策略

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京18日專電）駐日代表謝長廷近來積極參與台日民間合力推動的昭和天皇櫻花返鄉活動，3月已在靜岡、山梨縣神社植櫻，近日將到京都植櫻。他今天對駐日台灣媒體表示，這也是他的「地方影響中央」大策略。

謝長廷今天在東京的駐日代表處舉行記者會，記者詢問最近積極參與台日民間人士推動的昭和天皇裕仁櫻花（簡稱昭和櫻）返鄉活動一事。

台日民間人士自2019年推動昭和櫻返鄉活動，將1923年裕仁以攝政宮皇太子身分在台種植的櫻花由「台灣櫻花返鄉會」協助分株，再將分株苗木送到日本栽種。

謝長廷表示，他告訴台日友人即將卸任，友人邀他參與昭和櫻返鄉活動。日前他到茨城縣水戶市的善重寺參與植櫻活動及揭碑儀式，受到水戶市長高橋靖及當地人士的歡迎，善重寺住持藤本貫大以隆重儀式接待。他很感謝寺方提供種植昭和櫻的土地，且特別開放有700年歷史的國寶級文物聖德太子雕像給與會賓客觀賞。

謝長廷4日在靜岡縣周智郡森町一宮的小國神社，及山梨縣富士山吉田口登山道路口的北口本宮淺間神社參與種櫻活動及碑儀儀式。

他預定22日到京都的高台寺參與植櫻活動。因為今年是日本戰國時代大名豐臣秀吉的愛妻、葬於京都高台寺的寧寧逝世400週年，京都與今年迎接建城400週年的台南市是姊妹市，他日前對訪日的台南市長黃偉哲言及種植昭和櫻一事，黃偉哲認為很有意義，允諾將派台南市民政局長到京都高台寺參與。

謝長廷表示，櫻花要帶到外國種植比較麻煩，首要先使櫻樹沉睡（放置）1年，2019年起台日民間人士推動昭和櫻返鄉活動，第1批種植在東京的靖國神社，在交涉時，據悉好像台灣的櫻花品種生命力較強，不需放置1年，所以就在日本展開陽明山苗圃苗木的植櫻活動。

有關昭和櫻返鄉計畫，他表示，原本想在日本全國有名的地方都植櫻，如此一來，台灣、日本的觀光客都可看到。例如，很多台灣觀光客造訪京都高台寺，將昭和櫻種植在高台寺「除夜之鐘」（除夕之鐘）旁，每個人去都看得到。

他說：「從地方遍地開花，發揮地方（草根）力量。從地方的自治體，再到議會、各個町（鄉鎮）、神社、寺院，就是從基層做起，由地方影響中央，這是我的想法。不然，要與日本的中央打交道，有時無能為力，但從地方做起，就很穩固。」

謝長廷自2016年擔任駐日代表以來，促成台日地方交流熱絡，讓他很有成就感。講到在日本「從地方遍地開花」，有記者告訴他，「中國外交部長的王毅可能會更恨您」時，他答說：「這也沒辦法，他（王毅）轉一個念頭就會很喜歡我。」

中國已故國務院總理李克強在世時曾指出，地方交流合作是中日關係的重要組成部分，也是推進中日兩國民間友好的重要渠道。

謝長廷表示，中共高層有注意到中日地方交流的重要性，認為包括畢業（修業）旅行等都要加強，這都是針對台灣，確實有注意到台日地方交流熱絡，這就是他所想的地方影響中央的大策略。

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1923年日本皇太子裕仁代替臥病的大正天皇到台灣展開為期12天的「東宮行啟（幸）」，期間於台北、台南及屏東種植櫻花、榕樹與瑞竹，地點分別為現今「陽明書屋」後方山腰、成功大學光復校區榕園及屏東。

台日民間人士2019年起為了慶賀日皇德仁即位，透過各界奔走請相關單位提供原生櫻、百年榕、瑞竹的苗木盆栽各5盆，讓當年裕仁親植的植物「返鄉」交流，印證台日之間百年以來的深厚情誼。（編輯：韋樞） 1130318