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基本法23條立法 民進黨：香港最黑暗一天

2024/3/20 16:18（3/20 16:46 更新）
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香港立法會三讀通過維護國家安全條例草案（基本法23條立法草案），相關條例今後將與香港國安法一併成為港府處理國安罪行的法令。圖為113年1月18日香港金紫荊廣場上飄揚的香港特別行政區區旗和中華人民共和國國旗。中央社記者趙世勳攝 113年3月20日
香港立法會三讀通過維護國家安全條例草案（基本法23條立法草案），相關條例今後將與香港國安法一併成為港府處理國安罪行的法令。圖為113年1月18日香港金紫荊廣場上飄揚的香港特別行政區區旗和中華人民共和國國旗。中央社記者趙世勳攝 113年3月20日
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（中央社記者葉素萍台北20日電）香港立法會昨天三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法），民進黨說，嚴厲譴責，這是「香港最黑暗的一天」；這再一次向世人昭示中共的極權本質，以及所謂「一國兩制」等政治承諾完全不可信賴。

民進黨今天發布新聞稿表示，中共當局2020年通過「港版國安法」、2023年再度修訂「反間諜法」，對香港擴張極權統治、迫害異議人士、沒收民主自由。昨日更無視國際社會憂慮與港人意願，強制進行「基本法23條」立法，可說是「香港最黑暗的一天」，民進黨對此嚴厲譴責。

民進黨指出，「基本法23條」就是中共極權陰影完全籠罩香港上空的「最後一擊」，該法明定了所謂「危害國家安全」的「五大罪狀」（叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、危害國安的破壞活動、外國干預），更對其定義與適用範圍進行擴張性的解釋，已經徹底摧毀香港僅存的法制與人權。

民進黨表示，「基本法23條」加上之前的「港版國安法」與「反間諜法」，將使香港人民噤若寒蟬，更會讓所有在香港活動的國際組織、企業與個人飽受威脅。

民進黨強調，中共當局在「兩會」期間公然命令香港應儘速完成立法，港府竟花不到2週時間完成「三讀」，國際社會都難以置信。中國政府對香港自主的踐踏已表露無遺，港府與立法會完全淪為中共的打手與橡皮圖章。

民進黨表示，國際間許多國家對於香港「基本法23條」立法皆有大篇幅的報導，異口同聲譴責中共箝制香港人權的作為。包括「美國國會及行政當局中國委員會」（CECC）近日致信國務卿布林肯，指此修法行為將進一步破壞香港法治和自由。而關注香港人權的組織「香港監察」（Hong Kong Watch）更在19日發表聯合聲明，高達75位各國國會議員及公眾人物簽署，指出中共公然違反「香港基本法」、「中英聯合聲明」和國際人權法。

民進黨指出，中共在香港的作為已嚴重違背普世價值，無法被國際社會接受。多位歐美國會議員認為，北京大肆侵犯香港人的基本自由，國際社會必須聯合譴責這些行徑。

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民進黨指出，中共對香港的所作所為，皆與自己過去的公開承諾，以及世界潮流的普世價值徹底違背。昨日「基本法23條」的立法，則是再一次向世人昭示了中共的極權本質，以及其所謂「一國兩制」等政治承諾完全不可信賴。

民進黨強調，會繼續和勇敢的港人站在一起，和國際社會一起做支持香港、對抗極權、守護民主的共同夥伴。也會更堅定捍衛台灣的國家主權與民主自由，拒絕中共包裝在「九二共識」與「和平統一」話術後的併吞圖謀，以實力維護國家安全與台海和平現狀。（編輯：翟思嘉）1130320

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