基本法23條立法 民進黨：香港最黑暗一天

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（中央社記者葉素萍台北20日電）香港立法會昨天三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法），民進黨說，嚴厲譴責，這是「香港最黑暗的一天」；這再一次向世人昭示中共的極權本質，以及所謂「一國兩制」等政治承諾完全不可信賴。

民進黨今天發布新聞稿表示，中共當局2020年通過「港版國安法」、2023年再度修訂「反間諜法」，對香港擴張極權統治、迫害異議人士、沒收民主自由。昨日更無視國際社會憂慮與港人意願，強制進行「基本法23條」立法，可說是「香港最黑暗的一天」，民進黨對此嚴厲譴責。

民進黨指出，「基本法23條」就是中共極權陰影完全籠罩香港上空的「最後一擊」，該法明定了所謂「危害國家安全」的「五大罪狀」（叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、危害國安的破壞活動、外國干預），更對其定義與適用範圍進行擴張性的解釋，已經徹底摧毀香港僅存的法制與人權。

民進黨表示，「基本法23條」加上之前的「港版國安法」與「反間諜法」，將使香港人民噤若寒蟬，更會讓所有在香港活動的國際組織、企業與個人飽受威脅。

民進黨強調，中共當局在「兩會」期間公然命令香港應儘速完成立法，港府竟花不到2週時間完成「三讀」，國際社會都難以置信。中國政府對香港自主的踐踏已表露無遺，港府與立法會完全淪為中共的打手與橡皮圖章。

民進黨表示，國際間許多國家對於香港「基本法23條」立法皆有大篇幅的報導，異口同聲譴責中共箝制香港人權的作為。包括「美國國會及行政當局中國委員會」（CECC）近日致信國務卿布林肯，指此修法行為將進一步破壞香港法治和自由。而關注香港人權的組織「香港監察」（Hong Kong Watch）更在19日發表聯合聲明，高達75位各國國會議員及公眾人物簽署，指出中共公然違反「香港基本法」、「中英聯合聲明」和國際人權法。

民進黨指出，中共在香港的作為已嚴重違背普世價值，無法被國際社會接受。多位歐美國會議員認為，北京大肆侵犯香港人的基本自由，國際社會必須聯合譴責這些行徑。

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民進黨指出，中共對香港的所作所為，皆與自己過去的公開承諾，以及世界潮流的普世價值徹底違背。昨日「基本法23條」的立法，則是再一次向世人昭示了中共的極權本質，以及其所謂「一國兩制」等政治承諾完全不可信賴。

民進黨強調，會繼續和勇敢的港人站在一起，和國際社會一起做支持香港、對抗極權、守護民主的共同夥伴。也會更堅定捍衛台灣的國家主權與民主自由，拒絕中共包裝在「九二共識」與「和平統一」話術後的併吞圖謀，以實力維護國家安全與台海和平現狀。（編輯：翟思嘉）1130320