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水原一平涉簽賭稱大谷翔平轉帳幫還債 後改口大谷不知情
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報載稱研議徵戰爭稅 財部澄清非事實

2024/3/21 12:24
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（中央社記者張璦台北21日電）金融兵推議題備受關注，報載財政部研議收戰爭稅，財政部今天澄清，驗證財力等動員運作機制，是確保國家安全的例行性備案，現階段並無報導所稱為籌軍費，研議戰爭稅、費的徵收問題。

財政部長莊翠雲昨天列席立法院財政委員會，立委質詢時關切金融兵推議題，莊翠雲表示，與財政部有關的部分，主要是財力的動員，配合國防部整體規劃，包含戰費的籌措，預算的轉換，也就是以緩濟急，還有譬如配合中央銀行與金管會的外匯、金融等相關計畫，加強金融外匯的管制。

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針對媒體今天報導稱「財部研議收戰爭稅」，財政部發布新聞稿指出，為利全民防衛動員業務運作，行政院設有行政院動員會報，指導各部會推動各項動員事務，相關部會均於每年定期召開會議，分別策訂各項動員準備方案，並參與國防部演訓驗證，就各項想定模擬情境，回應處置狀況，驗證財力等動員運作機制，以備不時之需。

財政部強調，這是確保國家安全的例行性備案，現階段並無報導所稱為籌軍費，研議戰爭稅、費的徵收問題。（編輯：張均懋）1130321

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