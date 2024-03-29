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路透：台灣海軍司令唐華將訪美

2024/3/29 13:21（3/29 13:36 更新）
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海軍司令唐華。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓/台北29日綜合外電報導）路透社引述6名知情人士披露，台灣海軍司令唐華

唐華小檔案

  • 生日：1964年
  • 學歷：戰院93年班、海院91年班、海軍官校75年班
  • 經歷：海軍司令（新職）、海軍副司令、國防大學副校長、海軍教準部指揮官、作計室助理次長
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將於下週訪美出席一場軍方典禮，並討論如何在中國升高對台威脅之際促進台美海軍合作。

6名安全消息人士透露，唐華將造訪美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）所在地夏威夷，出席太平洋艦隊指揮官交接典禮。

消息人士中的3人並表示，預計唐華也會參加4月8日到10日在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」（Sea-Air-Space conference），與美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）的會面也正洽談安排中。

基於這趟行程的敏感性，消息人士都不願具名。

台灣海軍和美國五角大廈也都不予置評。

兩名消息人士說，唐華訪美是美方「聯合島嶼防衛概念」（Joint Island Defence Concept）行動的一部分，目的是與台、日等地協調，在「第一島鏈」內對抗中國軍隊。

一名美國官員透露，美台雙方打算安排唐華與弗蘭切蒂會面，目前尚未敲定。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130329

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