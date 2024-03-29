美國智庫發表報告 向華府決策圈訴求台灣重要性

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（中央社記者石秀娟華盛頓28日專電）近年台海被視為全球可能爆發衝突的熱點。美國學者孔明尚近期發表報告，向華府政治圈、民眾解釋台灣對美國利益的重要性。他今天指出，萬一發生衝突，美國很難置身事外。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）近期發表一份特別報告「美國對台灣的看法」（The American case for Taiwan）。智庫今天舉行座談會，與會者強調，確保台灣不落入中國共產黨的控制，是美國重要利益。

孔明尚在報告中指出，台海情勢也是可能引發美、中衝突的原因，近來在美國有政治人物和評論家開始質疑美國長久以來支持台灣的政策，雖仍是少數，但也引起注意。因此更需讓華府決策圈、民眾知道這個議題的重要性。

他說，如果華府決策圈無法讓堪薩斯的農民、印第安那州的教師或緬因州的焊工瞭解，台灣議題會如何影響他們的生活，萬一台灣有需要，他們將很難為協防台灣辯護。

在今天的座談會，孔明尚指出，中國如果占領台灣，將嚴重影響日本、菲律賓的區域戰略利益，他們將面臨生存威脅，很可能被捲入衝突。日本、菲律賓是美國盟邦，美國對他們有安全承諾，「很難想像美國能夠置身事外」。

在報告中，孔明尚從台灣位處第一島鏈、台灣經濟體與人口的規模雖小卻是全球經濟運轉要角、美國對台灣經濟依賴等面向，論述「台灣的安全與美國的安全息息相關」。

從經濟面來看，孔明尚說，兩岸軍事戰爭將導致「全球經濟進入大蕭條」。他引述彭博經濟研究（Bloomberg Economics）1月報告指出，全球將因台海戰爭付出約10兆美元（約新台幣319兆元）代價，相當於全球GDP的10%，「我認為很容易證明實際影響可能更大」。

孔明尚指出，台灣生產全球近60%的半導體、以及92%的先進邏輯晶片，這對很多人來說已經不是新聞。但大多數人仍不知道「台灣在全球製造業的角色」，這是他做這份報告所發現最令人著迷的研究領域。

他在報告指出，除了半導體產業，台灣企業在全球製造業扮演「不成比例的重要角色」（Oversized role）。產業圈外的人很少知道這些「隱形冠軍」公司，他們在關鍵特定市場占據主導地位，但因爲他們缺乏知名度，而且目前少有最終產品在台灣組裝，因而並不廣為人知。

他舉例指出，台灣是許多材料、零組件主要生產者，一旦生產停擺，將癱瘓許多製造業供應鏈。這些廠商都是中、小型企業，例如用於汽車、重型機械和基礎建設的高性能緊固件、商用卡車複合金屬、牙科鑽頭的引擎、處理器、相機鏡頭等電子零件，台灣業者角色難以被取代。

孔明尚並引述英國金融時報（Financial Times）去年文章指出，即使美國能奇蹟式地把半導體產業搬到美國，萬一台海發生衝突，全球製造業失去台灣這個環節，即使有美國製晶片，美國也沒有能力將晶片整合到最終產品。

孔明尚說，台海議題非常複雜、難處理，就像美國與蘇聯在冷戰時期關係一樣，美、中之間因台灣產生的不睦，可能長達數十年，維持台海現狀符合各方利益。

今年2月曾率團訪問台灣的傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）在座談會指出，全球只有3到4個國家如果遭受攻擊，「隔天會立即影響到美國人的生活」，這些國家是英國、以色列、日本，以及台灣。

羅凱文指出，傳統基金會發表這份報告，能讓華府決策圈知道台灣對美國利益的重要性。值得稱許的是，很多民主黨人士和共和黨一樣都了解到保護台灣經濟、外交利益的重要性，而這也是美國關鍵利益。（編輯：陳惠珍）1130329