蒙古陷風雪災情 外交部捐10萬美元助災民復原

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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）蒙古今年2月起遭逢嚴重風雪災情，外交部今天表示，政府捐贈10萬美元，提供「蒙古紅十字會」及教廷所屬「蒙古明愛會」各5萬美元協助災民復原工作。

外交部下午發布新聞稿表示，蒙古自今年2月起遭逢半個世紀以來最嚴重的風雪災情，外交部亞西及非洲司司長賀忠義代表外交部長吳釗燮赴駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處，向蒙古駐台代表特木爾（Gankhuyag TUMURBAATAR）表達政府的慰問之意，並代表政府捐贈10萬美元，提供「蒙古紅十字會」（Mongolian Red Cross Society）及教廷所屬「蒙古明愛會」（Caritas Mongolia）各5萬美元協助災民復原工作。教廷駐台代辦馬德範（Rev. Monsignor Stefano Mazzotti）也應邀出席。

賀忠義表示，台灣與蒙古有著密切交流及悠久友誼，在蒙古朋友遭受數十年來最嚴重雪災的時刻，台灣政府及人民表達誠摯的關懷，並與「蒙古紅十字會」及教廷的「蒙古明愛會」合作，為災後復原工作盡一份心力。

特木爾指出，蒙古遭逢嚴重雪災，使許多牧民生計面臨重大挑戰，對台灣這份情誼感念在心，也代表蒙古外交部與人民感謝善心捐款，並將確保這些援助送達需要幫助的災民手中，並相信台蒙關係將更加密切。

馬德範表示，蒙古明愛會長年協助貧困民眾，致力提升他們在教育、應變急難及糧食安全等領域的福祉，並對台灣與明愛會的合作及慷慨捐助表達肯定及感謝。

外交部指出，台蒙近年在教育、文化、科技、醫衛及氣候變遷等層面交流日趨密切。蒙古近年已漸成為民眾出國旅遊熱門目的地之一。台灣盼蒙古雪災復原工作順利進行，災民儘速回復正常生活。（編輯：蘇龍麒）1130402