國防部：國軍155人具心輔專業證照 輔導品質持續提升

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（中央社記者吳書緯台北5日電）國軍近期自傷事件頻傳，外界關切國軍心輔成效，根據國防部近期送交立法院的報告揭露，國軍具諮商心理師或社會工作師專業證照者，合計155人，其中69人擔任心輔職務，8人於軍校任教，63人歷練各級政戰主管相關職務。

國防部依據113年度中央政府總預算決議，近期送交立法院「提升國軍心輔人員專業證照及專業職能培育策進作為」書面報告。

報告指出，國軍心理輔導官為以國防大學政戰學院心理及社會工作學系畢業的軍官為主，國內外各大專院校心理、社工、輔導、教育系所畢業的軍官為輔。心理輔導士則是遴選具服務熱忱且有意願的士官，或是符合晉任資格的士兵完成儲備訓練後擔任。

至於心理輔導員，報告指出，需國內外大專院校心理、社工、輔導諮商等相關系所以上畢業或具專業2年以上輔導工作實務經驗年資或相關證照。

報告表示，國防部為持恆培育心輔人員獲取國家證照，自107年起配合國考時間舉行2週的「諮商心理及社會工作師證照研習班」，協助考取證照，經統計107年考取8員、108年11員、109年13員、110年29員、111年21員、112年18員，共計100員，考證率均高於全國平均考取率。

報告提到，目前國軍具證照者已達155人，將持恆鼓勵所屬心輔人員積極進修，提升輔導專業學能及涵養。

針對155人的職位、證照持有狀況，報告分析，統計至今年1月22日為止，59人具有諮商心理師證照、89人有社工師證照，具有雙證照者6人、具3證照（心理、社工、專社）者1人。其中69人擔任心輔職務、8人於軍事院校任職教師、63人歷練各級政戰主管相關職務（負責執行第一線初級預防工作）、15人於心理或社工相關科系研究所進修。

國防部於報告表示，將持續管制上述經管歷練和研究所進修者於任滿、畢業後，優先派任心輔職務，以發揮所長，提高官兵輔導品質，維護心理健康。（編輯：楊凱翔）1130405

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