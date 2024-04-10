馬習二會 外交部：中國應正視台灣主流民意

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（中央社記者吳昇鴻台北10日電）前總統馬英九今天再度會晤中國領導人習近平。外交部表示，民眾在意的是中國升高對台軍事恫嚇、外交打壓、經濟脅迫，而非無法代表台灣主流民意的論述與主張，中國應正視台灣主流民意，並在對等前提下與台灣民選政府重啟對話，化解分歧及解決問題。

外交部晚間回應媒體詢問上述議題時表示，注意到前總統馬英九與中共領導人習近平會晤一事。而台灣民眾真正關切和在意的，是中國近年來持續升高對台軍事恫嚇、外交打壓、經濟脅迫，並以法律戰和認知作戰等手段，不斷片面改變台海現狀的惡劣行徑，而不是無法代表台灣主流民意的任何論述與主張。

外交部指出，北京當局藉著此次會晤大肆宣傳其對台主張，無法掩蓋中國企圖以所謂「九二共識」體現「一中原則」和消滅台灣主權的野心。

外交部表示，如果中國真心要對台灣展現善意，就應該立即停止對台灣的各項脅迫行徑，正視台灣的主流民意，並在對等的前提下與台灣民選政府重啟對話，化解分歧及解決問題。

外交部強調，正當全球聚焦關心台海的和平穩定以及美日峰會和美日菲峰會的同時，外交部再次呼籲北京當局應該正視台灣主流民意及正面回應國際社會的關切和期待，採取具體行動維持台海和平穩定及促進兩岸關係良性發展。

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今年適逢美國「台灣關係法」立法45週年，外交部指出，近年來台灣和美國等理念相近國家共同努力維持台海和平的現狀，台灣未來會繼續和美國等理念相近國家攜手合作，共同維護得來不易的成果，繼續守護區域和平穩定。

外交部長吳釗燮也在社群媒體發布影片，並表示，台灣關係法是維護台海和平穩定的定海神針，展現美國對台灣跨黨派、有原則且堅若磐石的承諾，進一步促進台美間商業、文化等各項交流，以及持續支持台灣為民主的燈塔、繁榮與蓬勃發展的經濟體及科技發展的重鎮。（編輯：蘇龍麒）1130410