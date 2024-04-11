國民黨立委反對 野保法修法全面禁用獸鋏卡關待協商

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（中央社記者林敬殷台北11日電）立法院經濟委員會今天初審完成野生動物保育法部分條文修正草案，因國民黨原住民立委鄭天財反對，涉及禁止使用獸鋏、保障原住民狩獵權利及除罪化相關條文，全數保留送黨團協商，其餘有關強化飼主責任及罰則，擴大沒收（入）犯罪物品範圍，則依行政院版草案通過。

立法院經濟委員會今天審查遠洋漁業條例部分條文修正草案、野生動物保育法部分條文修正草案。

此次修法是為落實司法院大法官釋字第803號解釋意旨，保障原住民族傳統文化祭儀，並配合動物保護法全面禁止使用獸鋏。修正要點包含，全面禁用獸鋏的規定，並增訂原住民非營利自用的狩獵要件、備查制及未經許可獵捕保育類野生動物的行政罰，也擴大得沒收、沒入犯罪或違規相關物品的範圍，增訂保育類野生動物逸失圍捕費用由飼主負擔的規定，以及加重未通報或未積極圍捕的罰則等多項重點。

對於動保團體呼籲應立法禁用山豬吊，農業部代理部長陳駿季答詢多位立委時表示，現在禁用反而造成非法地下化交易，他承諾以1年緩衝期為限，推廣改良式獵具後就公告禁用山豬吊。

即使朝野立委對於全面禁用獸鋏有共識，不過，審查會進入逐條討論時，針對將獸鋏列為全面禁用的草案第19條，及相關的第21條，鄭天財均表達反對立場，即使會議主席邱議瑩一再提醒，鄭天財所提修法版本，跟政院版一模一樣，農業部也有承諾1年緩衝期，連原住民狩獵權益除罪化也會受到波及，鄭天財不為所動，反而質疑行政院版草案授權太大。

幾經勸說無效後，邱議瑩裁示條文保留，連保障原住民狩獵權利及除罪化的第21之1條條文及第51條之1，因與第19條、第21條條文有連動關係，也一併保留。

為防範去年3月新竹縣六福村動物園1隻東非狒狒脫逃事件，六福村未主動通報動物逸失，圍捕費用由政府買單，引發社會質疑。此次修法增訂保育類野生動物逸失時，飼主應主動通報，其圍捕、收容及暫養所需費用，由所有人或占有人負擔，順利在審查會通過。

違反前述規定，未通報或未積極圍捕者，罰則從新台幣1萬元到5萬元罰鍰，提升到3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，現行野保法對於違法案件所查獲的物品或工具，須屬犯罪人所有方能沒入（收），審查會也通過行政院版修正條文，不問是否為犯罪行為人所有，得沒收之。

針對野保法第37條條文中有關「積極圍捕」文字之定義，審查會也通過由民進黨立委蔡易餘等人所提附帶決議，要求農業部將積極圍捕的定義，明訂於野保法施行細則。（編輯：蘇龍麒）1130411