德國總理將訪中 駐德代表謝志偉盼示警別對台動武

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（中央社柏林12日綜合外電報導）德國總理蕭茲將再訪問中國，他於2022年底訪中時曾說台灣現狀的任何改變都須和平解決。台灣駐德國代表謝志偉表示，儘管蕭茲上次向中國作明確表態，但台灣此後所受威脅卻更甚。

德國之聲（Deutsche Welle）中文網引述德通社（DPA）報導，謝志偉說道，「或許中方當時沒有那麼清楚地明白是什麼意思」，因此「如果蕭茲（Olaf Scholz）先生再次直言不諱，不是件壞事」。

蕭茲預定明天前往中國進行為期3天的訪問，他將會晤中國國家主席習近平等人，還有一個經濟代表團隨行訪問。

俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，各界對中國可能進攻台灣的憂慮加深。中國領導階層也多次重申不放棄武力犯台。

蕭茲曾於2022年11月訪問中國北京，當時他重申德國奉行一個中國政策，但也對兩岸的穩定及和平表達擔憂，更說台灣現狀的任何改變都必須和平解決。

謝志偉指出，一旦發生侵略，也會對德國、歐盟利益產生具體的影響。由於德國和歐洲經濟非常依賴台灣半導體，中國屆時可能會將其作為「經濟和技術武器」使用。謝志偉鼓勵蕭茲持續降低對中國經濟依賴的路線。

此外，謝志偉表示，希望德國跟美國、英國和法國一樣，在台灣海峽展現軍事存在。德國聯邦國防軍將於5月再次派出一艘巡防艦和一艘補給艦前往太平洋，以強調作為重要貿易航線的該地區對德國的重要性。

德國2021年8月到2022年2月曾有一次類似的行動，當時派遣巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）參加了盟邦的演習，但避開了台灣。

謝志偉指出，這讓人「失望」，如果今年5月即將展開的行動能有不同做法，那將向中國發出「信號」。

謝志偉還希望德國與台灣更緊密合作，他說：「對中國，德國有一個戰略；對台灣，德國仍有些敏感。」

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謝志偉還希望有更多德國政府部會首長訪問台灣，他表示，能夠想像德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）、交通部長維欣（Volker Wissing）或是經濟部長哈柏克（Robert Habeck）訪台。

德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）去年3月率團訪問台灣，成為20多年來首位訪台的德國部長級官員，此舉引起北京當局的憤怒。（編輯：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130412