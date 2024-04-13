立院表決爭議 吳思瑤：若立委舞弊應送紀律委員會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北13日電）國民黨立委盧縣一未出席12日立法院會表決卻有投票紀錄，引發爭議。民進黨團幹事長吳思瑤指出，議事人員絕對不敢膽大包天，立法院長韓國瑜應嚴查投票舞弊，若確認是立委舞弊，應送立院紀律委員會嚴懲。

立法院藍綠陣營昨天就年改修法復議案過招，國民黨團提變更議程，否決民進黨團所提的復議案，過程中藍綠上演表決大戰，數度打成平手，最後韓國瑜加入投票挺藍，裁決民進黨團復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查。

不過投票後，外界質疑盧縣一雖參與第1案表決，但第2、3案未投票，民進黨立委鍾佳濱此後在臉書發文稱，盧縣一人在中國，根本不能投票，引發代按表決器爭議。

吳思瑤今天透過社群媒體Threads表示，議事人員絕對不敢膽大包天，主動發表決卡給不在場委員，更不可能代為投票，勢必有人和黨團對議事人員強迫索卡，「大膽推測，這個鬼就是國民黨的某人」。

吳思瑤指出，民進黨團要求韓國瑜以最快速度嚴查投票舞弊事件，且這次投票無效，議事錄需重新更正記載，並研議投票補救之道；她強調，若確認舞弊者是立委，立院紀律委員會需進行嚴懲。

此外，昨天院會表決因民眾黨立委未參與投票，吳思瑤今天晚間也在臉書貼出民眾黨團成員影片，表示民眾黨立委昨天在議場不投票不表態，像局外人旁觀者，民眾黨團總召黃國昌還一副幸災樂禍的模樣。

吳思瑤指出，黃國昌昨天院會未簽到真是高招，因為表決讓反年改法案死灰復燃，歷史一定會記上一筆，黃國昌怕留下不光彩的議事記錄，就必須在議事文書上做成不在場證明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於被質疑未簽到一事，黃國昌今天下午受訪時回應，立法院會是週五、週二一次會，他昨天沒簽到純粹是因為早上太忙，他可在下週二簽到，這是立法院長期的議事慣例，不知道民進黨團是內行人講外行話，還是刻意混淆視聽。

黃國昌強調，民眾黨沒有欠民進黨，不要表決輸人、或沒投票給民進黨團的復議案，就詮釋成反年改、還怨天怪地，「這種巨嬰行為應該停止了」，民進黨團應自行檢討黨團成員為何沒出來投票。（編輯：楊蘭軒）1130413