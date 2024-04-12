更多編輯台推薦新聞：
希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民眾黨團要求賴清德不二度年改 依法撥補退撫基金

2024/4/12 15:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北12日電）立法院藍綠陣營今天就年改修法復議案過招，民眾黨立委雖在場但未投票。民眾黨團表示，早在院會前就已決議不參與投票，黨團將繼續要求總統當選人賴清德保證不會二度年改，並依法及精算足額撥補退撫基金。

立法院朝野今天為年改修法復議案過招，國民黨立法院黨團提變更議程，否決民進黨立法院黨團所提的復議案。表決結束後，戰火延燒場外，民進黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨立委全程在場卻未參與投票，「明助、支持」國民黨反年改法案重行審查。

民眾黨團下午透過聲明表示，針對年改議題，民眾黨主張兼顧世代正義，也須維護公教人員權益，年金改革的原則為「訂定基本生活保障」、「漸進式調整費率」、「提升基金管理效率」，相關機制應根據社會整體經濟狀況、薪資、物價水準及國際標準，通盤檢討調整，保證依法、依精算足額撥補，確保退撫基金不破產。

民眾黨團指出，藍綠輪流執政20幾年，對年改皆缺乏長遠規劃，不僅基金管理不彰，更增加去年7月後初任公教人員的老年風險，政府應盡速研擬因應對策。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民眾黨團表示，黨籍立委立場清楚且堅定改革理念，早在今天院會前，已開會決議就對相關程序事項動議不參與投票，民眾黨團將繼續要求賴清德對公教人員退休金落實兩大保證，第一是保證不會二度年改，第二是保證依法且依精算足額撥補退撫基金。

民眾黨團強調，將以理性、科學、務實的通盤檢討協助長期衡平機制，以維護公教人員待遇與世代正義。（編輯：蘇志宗）1130412

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17