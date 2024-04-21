李登輝與安倍晉三天國對奕油畫 感動安倍故鄉酒商

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）藝術家邱貴所描繪前總統李登輝與日本前首相安倍晉三對奕的油畫，感動了安倍故鄉山口縣清酒品牌「獺祭」的釀酒商，決定收藏。昨天在山口縣岩國市舉行贈畫儀式。

位於山口縣岩國市的酒廠「旭酒造」昨天舉行一場台灣女藝術家邱貴贈送李登輝與安倍在天國對奕畫作的儀式。駐日代表謝長廷、安倍遺孀安倍昭惠、岩國市市長福田良彦、日台友好櫻花返鄉文化交流會代表理事水上逸郎等人到場觀禮，並舉辦油畫揭幕儀式。

也是音樂家的邱貴去年11月在文化部駐日台灣文化中心（位於東京虎之門）舉辦首次油畫個展，其中有一幅是她描繪李登輝與安倍在天國對奕的想像圖，畫中有玉山及富士山圖，安倍身旁邊擺放著台灣高山茶，而李登輝身邊有一瓶日本清酒「獺祭」，象徵台日友好。

謝長廷在贈畫揭幕儀式上表示，邱貴描繪了李前總統和日本前首相安倍，這兩人對台日友好關係有重大貢獻，兩人會面時談了什麼，畫面難以表達，但喝什麼，卻畫得很具體而清楚。

安倍昭惠致詞時說：「期待世界和平，希望有更多人來觀賞此畫作。」對於台灣民眾重視日本友情，安倍昭惠表示，她內心深受感動，她也很肯定邱貴對台日文化交流的貢獻。

釀酒商櫻井博志致詞時表示，「希望大家能從畫中感受得到超越國境的友情與和平。」他認為這畫作深具意義，決定收藏並把畫作掛在旭酒造公司12樓，正思考如何讓更多人前來欣賞到此畫作。

邱貴藝術工房chief manager、日台友好櫻花返鄉文化交流會理事張茂森表對中央社表示，安倍昭惠預定參加5月20日正副賴清德與蕭美琴的就職典禮，為此，該會已向旭酒造訂製數百瓶寫著「美德贏台灣」、「日台友好櫻花返鄉文化交流會名譽會長安倍昭惠敬贈」文字及龍騰圖酒標的獺祭清酒，將做為賀禮。

也是在日資深媒體人的張茂森說，櫻井博志允諾將永久保存李前總統與前首相安倍天國對奕的畫作，今後計畫推出貼有這畫作當酒標的紀念酒。

張茂森還說，昨天在畫作揭幕前，櫻井博志率大家為花蓮震災默哀祈福。在此之前，櫻井博志透過駐日代表謝長廷捐善款，希望協助花蓮災後重建。

有關獺祭清酒，櫻井博志在旭酒造的官網日記透露一段插曲。他表示，與李前總統未曾謀面，但早有耳聞李前總統很喜歡獺祭清酒，有一次李前總統以獺祭二割三（精米後留下的部分僅佔原本米重的23%）宴客，但酒標在冰水泡太久脫落，李前總統建議酒標可上膠膜防潮，這成了獺祭二割三酒標上膠膜的起源。

獺祭清酒名聞遐邇，因為安倍在任職首相期間，宴請訪賓或出訪時常帶此當伴手禮，因為此款酒被外國人視為日本的「國酒」。

2014年4月當時美國總統歐巴馬訪日，安倍贈獺祭清酒給歐巴馬當禮物。2015年歐巴馬在白宮款待安倍的國宴上特別備妥獺祭當乾杯酒。此外，2019年6月27日安倍在日本大阪款待中國國家主席習近平的晚宴，就備妥獺祭清酒，為6月15日過66歲生日的習近平舉杯慶生。

安倍任首相期間，春天在新宿御苑舉辦萬人賞櫻大會，也備妥獺祭清酒。安倍2022年夏天遇刺身亡後，去年日本是七大工業國集團（G7）輪值主席國，在輕井澤舉辦外相會議，宴會時，獺祭清酒被用來款待賓客。（編輯：陳承功）1130421