傳幕僚建議侯友宜選黨主席 朱立倫：沒聽過這件事

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）傳出新北市長侯友宜陣營中，有幕僚建議侯友宜參選國民黨主席。國民黨主席朱立倫今天表示，沒有聽過這件事，但他為侯友宜被監察院約詢抱不平，認為這是浪費新北市長時間，用政治追殺角度，針對35年前的事約詢一個半小時。

此外，朱立倫昨天在國民黨中常會上表示，將邀請總統當選人賴清德520就職後到立法院做國情報告。他今天再度指出，幾10年來大家都一直希望建立這樣的憲政慣例，他認為520是一個非常重要分水嶺，賴政府又是一個少數政府，賴清德有這樣的責任，建立憲政慣例。

朱立倫上午出席資訊無障礙與數位共融領導力論壇前，針對傳出侯友宜幕僚建議侯友宜參選黨主席一事，他僅表示，沒聽過這件事情。

朱立倫接著指出，最重要的是侯友宜被監察院一些所謂的東廠或鷹犬，浪費最重要的新北市長時間，幾乎是一個政治追殺角度，針對35年前的事約詢一個半小時。這是民眾可以接受的嗎，準總統賴清德可以接受嗎，這樣的監察委員可以接受嗎，這樣的監察委員，誰提名誰要負責。

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朱立倫認為，台灣現在要好好把事情做好，國民黨就是做好監督的工作才是關鍵，民進黨過去創造這麼多錯誤的事情、很多弊案還有很多的民生議題，國民黨有責任團結大家，不管是立法院黨團或地方政府，大家把事情做好最重要。

朱立倫說，尤其是未來的內閣，大家都知道是一個最聽話的內閣，因此賴清德意志就是最大政策方向，如廢死、能源、環保、兩岸關係等議題，他認為賴清德有必要到立法院做國情報告，這次是建立憲政慣例的最好機會，民進黨絕對要說到做到。（編輯：翟思嘉）1130425