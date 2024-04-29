徐巧芯控公部門網攻 數位部：IP屬彰化縣府配發使用

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（中央社記者范正祥、蘇思云台北29日電）國民黨立委徐巧芯今天指出，PTT論壇上有網友對她人身攻擊，攻擊她的IP疑似來自政府公部門；數位部回應，經初步清查，確認IP屬於政府網際服務網（GSN）配發給彰化縣政府，由縣府規畫配發所屬機關使用。

徐巧芯近日風波纏身，她昨天在臉書轉貼有網友發現攻擊她的IP疑似來自國發會。徐巧芯今天在立法院受訪時質疑，一些刻意在攻擊她的IP，是來自國發會發給政府單位的伺服器，公務人員用公務電腦，躲在背後用政府公部門的帳號進行人身攻擊。

數位部今天發布新聞稿表示，經初步清查，確認IP屬於政府網際服務網（GSN）配發給彰化縣政府，由縣府規畫配發所屬機關使用。

數位部表示，政府機關IP僅供公務使用，更不得從事不符公益的行為。行政院人事行政總處也已通函要求公務員在上班時間應盡職負責，不得從事跟公務無關的行為，公務人員皆應遵循上述規範。

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國民黨立委王鴻薇下午在臉書提及，針對媒體報導，有網友發現，網路上攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，遭質疑網軍來自於政府單位。國發會表示，該IP「117.56.221.182」，實際使用單位為地方政府轄下附屬機關，並非國發會，還說該業務已從國發會移至數位發展部，所屬IP也陸續轉移。

王鴻薇表示，是公務員上班時間當網軍，還是數位部自己當側翼，無論是哪種情況，都已經嚴重違反行政中立，「我已經發文具體要求兩機關下班前給我答案」。（編輯：林興盟）1130429