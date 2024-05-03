鄭文燦與盧秀燕相約吃酸菜白肉鍋 挺國產豬肉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中3日電）行政院副院長鄭文燦與台中市長盧秀燕終於實現一起吃酸菜白肉鍋的邀約，2人都說，選擇吃酸菜白肉鍋是為挺國產豬肉，並為食安人員加油打氣。鄭文燦還開玩笑說，今天的火鍋蠻貴的，要60億元。

春節前夕，台中市食安處檢出台糖豬肉含瘦肉精西布特羅，也因而對國產豬肉造成影響，盧秀燕與鄭文燦於2個多月前相約吃酸菜白肉鍋，但因2人公務忙碌，到今天才成行，中午一起到台中市東區的老舅酸菜白肉鍋用餐，也邀請食安人員一起出席。

鄭文燦在用餐前接受聯訪表示，他們的出發點都一樣，希望台灣的食安愈來愈好，食安稽查人員很辛苦，中央與地方一起合作，希望貨架上的都可以安心的買，餐桌上的都可以放心享用，盧秀燕很聰明，就想到台中有鍋烤節，台中的火鍋很出名，請他來一起吃火鍋，目標是要挺農業及食安。

鄭文燦在用餐前，先視察台中國際會展中心西側基地，他說，今天代表行政院前來宣布大台中會展中心西側的經費正式核定，還從原來的42億元增加到60億元，所以他開玩笑說，今天的火鍋蠻貴的，要60億元。

為挺國產豬肉，行政院副院長鄭文燦（前左2）與台中市長盧秀燕（前左）3日終於實現一起吃酸菜白肉鍋的邀約，盧秀燕為鄭文燦介紹食材。中央社記者郝雪卿攝 113年5月3日

盧秀燕說，2個月前2人就說要為國產豬肉及食安人員加油打氣，才有今天之約；其次她要藉此機會特別謝謝鄭文燦，副院長任內對台中市建設預算多所協助，加上台中市鍋烤節將於夏天舉行，也請鄭文燦幫忙行銷。

盧秀燕感謝鄭文燦為了中午吃這頓火鍋，還先去視察會展中心西側，其中東側快蓋好了，是台中市自地自建；而西側雖然台中有地，但經費不夠，中央與鄭文燦拍板定案，大家合作開發，由台中出地，感謝鄭文燦將經費上調到60億元。

對於鄭文燦將出任海基會董事長，盧秀燕認為，鄭文燦人緣好，施政不分藍綠，讓她很敬佩，未來的職務對台灣、對各個城市及兩岸都會有很大的貢獻。

被問到西布特羅是否為單一事件，鄭文燦說，這個事件在調查過後已經作說明，食安是一個科學問題，希望回歸科學判斷，食安人員真的很辛苦，要為食安把關，大家要多給鼓勵。（編輯：黃世雅）1130503