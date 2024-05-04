布林肯挺台參與WHA 民進黨：具重要指標意義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北4日電）美國國務卿布林肯1日強烈鼓勵世界衛生組織（WHO）讓台灣以觀察員身分重返世界衛生大會（WHA）。民進黨今天對此表達誠摯感謝，並表示，美國官方持續以實際行動公開支持台灣，對強化全球民主國家合作，具指標性意義。

民進黨今天發布新聞稿表示，誠摯感謝布林肯（Antony Blinken）發表聲明，強烈鼓勵WHO恢復邀請台灣以觀察員身分參與第77屆WHA。

布林肯在聲明中強調，台灣持續被排除在WHA外，將危害全球公共衛生合作與安全，邀請台灣出席WHA是落實WHO宗旨「人人享有健康」（Health for all）重要的一步。

民進黨國際部主任兼發言人李問表示，美國官方持續以實際行動公開支持台灣，對於強化全球民主國家合作，具有指標性意義。

李問表示，民進黨並感謝美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）4月29日於智庫研討會中表示，美國政府反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並表達支持台灣參加WHA。藍墨客在會議中表示，中國意圖藉由錯誤詮釋2758號決議，與中國一中原則不當連結，藉此阻礙台灣參與國際組織。

李問強調，如果台灣能參與國際公衛議題並貢獻所長，將可在世界遇到重大醫療危機時，拯救更多寶貴的生命。台灣人民是世界的好公民，也期盼成為國際社會良善的力量，近年來民間與政府協力，不斷透過各種機會與管道，為需要幫助的人提供支持。台灣將持續努力與國際夥伴建立合作關係、團結一致捍衛共享的價值與利益。

他表示，「Taiwan Can Help and Taiwan Is Helping」不只是口號，更是台灣對全球的使命與責任。健康是普世人權，WHA不應該受政治因素干擾，持續把台灣排除在外，不僅有違組織宗旨，更對提升全球公衛品質的目標無助益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他補充，媒體近日公布的多項公共衛生指標台灣皆名列前茅，在全球「2024醫療照護指數」排名，在110個國家和地區中台灣名列第1，被評為世界上醫療保健系統及各項公共衛生指標最好的國家。

另外，據全球資料庫網站Numbeo公布的「2024年全球健康照顧指數」，台灣也以86分名列第1，連續5年位列全球榜首。李問表示，台灣的能力世界看得見，也謝謝國際社會中，理念相近的民主夥伴持續公開對台灣表達肯定。（編輯：郭無患）1130504