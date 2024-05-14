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是否出席總統就職典禮 黃敏惠：議會若准假可安排

2024/5/14 15:10
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）520總統副總統就職典禮將屆，嘉義市長黃敏惠表示，因在議會定期會期間，若議會准許請假，就可安排。嘉義市議長陳姿妏說，總統就職是大事，只要市長依程序請假，會准予同意。

對於是否出席520總統副總統就職典禮，黃敏惠今天在市議會接受採訪指出，因適逢議會定期會期間，當天也有議員登記市政總質詢，應尊重議會定期會議程的安排，但可以再溝通，如果議會准許請假，當天由副市長代理出席，就可以安排。

黃敏惠表示，縣市長無論出席與否，絕對都會心存祝福，祝願總統就職典禮圓滿順利。各界都期待總統能治理國家更平順，國泰民安。民主機制就是地方配合中央的治理，更希望中央能夠注意到每一個縣市的需要，共同努力去推動。

陳姿妏指出，黃敏惠有口頭詢問，不過，依照議事規則，首長如有重要事務不克列席大會，必須在前3天函文議會，經提報大會同意後准予請假，總統就職是大事，只要市長依程序請假，會准予同意。

陳姿妏說，自己也收到總統副總統就職典禮的請帖，20日已向議會請假1天，當天將請副議長張榮藏主持大會。（編輯：謝雅竹）1130514

黃敏惠
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