本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

再被詢問北士科案 林育鴻：必須嚴守分際

2024/5/15 13:40（5/15 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市議會15日進行都發建設水利業務質詢，民進黨台中市議員周永鴻就近日受關注的北士科案，詢問時任北市府副祕書長的台中市副祕書長林育鴻是否有主持會議。中央社記者郝雪卿攝 113年5月15日
台中市議會15日進行都發建設水利業務質詢，民進黨台中市議員周永鴻就近日受關注的北士科案，詢問時任北市府副祕書長的台中市副祕書長林育鴻是否有主持會議。中央社記者郝雪卿攝 113年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中15日電）前台北市長柯文哲疑涉北士科案，議員周永鴻今天詢問時任北市府副秘書長的台中市副秘書長林育鴻，是否有主持會議時，林育鴻仍不正面回應，只說他是中市公務人員，須嚴守分際。

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，北士科地上權疑有爭議，由時任北市副秘書長、現任台中市秘書長林育鴻主持市府與元大人壽的會議，紀錄遭爆疑似捏造。由於林育鴻都未針對相關疑義說明，台中市議會民進黨團要求監管都發建設水利業務的林育鴻，必須於14日到16日的都建水業務質詢時列席備詢。

民進黨台中市議員周永鴻今天再度詢問林育鴻，時任北市府副秘書長期間是否主持北投士林科技園區（北士科）T17、T18兩塊土地設定地上權案會議，林育鴻仍不正面回應，只一再說，他是台中市政府公務人員，必須嚴守分際。

周永鴻表示，林育鴻有無主持會議的回答，對中市發展至關重要，身為擔任要職的公務員，如果過去擔任公職期間有說謊及參與造假會議記錄的情事，其經手的各項會議及招標採購案的誠信都會被質疑，影響市府公信力。

周永鴻認為，反之如果有參與會議討論的企業對外發布聲明說沒參加，等同公然說謊。其參與台中市的投資、促參等案件都該被中市府重新檢驗，未來對其參與投標也該嚴格把關。

周永鴻也詢問副市長黃國榮，北市議會針對北士科疑似弊端已經成立跨黨派調查小組，未來極可能邀請林育鴻說明案情，中市府是否會以公務繁忙為由讓林育鴻向調查小組請假。

黃國榮回應，中市府不會以公務繁忙為由不讓林育鴻出席，至於是否准假，要看林育鴻請假的假別，如果是個人休假一定會准假，如果是請公假或事假就要再斟酌。（編輯：郭諭儒）1130515

前台北市長柯文哲疑涉北士科案，台中市政府副祕書長林育鴻（前左）15日列席台中市議會備詢，被問及擔任北市副祕書長時是否有主持會議，林育鴻仍不正面回應，只說他是中市公務人員，須嚴守分際。中央社記者郝雪卿攝 113年5月15日
前台北市長柯文哲疑涉北士科案，台中市政府副祕書長林育鴻（前左）15日列席台中市議會備詢，被問及擔任北市副祕書長時是否有主持會議，林育鴻仍不正面回應，只說他是中市公務人員，須嚴守分際。中央社記者郝雪卿攝 113年5月15日
#黃國榮
#周永鴻
#林育鴻
林育鴻
北士科案列席中市議會備詢 林育鴻：對操守有自信北士科案遭質疑 中市議員要求林育鴻公開說明
周永鴻
疑採購中國品牌無人機 中市府確認出產來源先停用遭疑未說明台糖瘦肉精污染源 中市府：實驗室無污染
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：