再被詢問北士科案 林育鴻：必須嚴守分際

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）前台北市長柯文哲疑涉北士科案，議員周永鴻今天詢問時任北市府副秘書長的台中市副秘書長林育鴻，是否有主持會議時，林育鴻仍不正面回應，只說他是中市公務人員，須嚴守分際。

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，北士科地上權疑有爭議，由時任北市副秘書長、現任台中市秘書長林育鴻主持市府與元大人壽的會議，紀錄遭爆疑似捏造。由於林育鴻都未針對相關疑義說明，台中市議會民進黨團要求監管都發建設水利業務的林育鴻，必須於14日到16日的都建水業務質詢時列席備詢。

民進黨台中市議員周永鴻今天再度詢問林育鴻，時任北市府副秘書長期間是否主持北投士林科技園區（北士科）T17、T18兩塊土地設定地上權案會議，林育鴻仍不正面回應，只一再說，他是台中市政府公務人員，必須嚴守分際。

周永鴻表示，林育鴻有無主持會議的回答，對中市發展至關重要，身為擔任要職的公務員，如果過去擔任公職期間有說謊及參與造假會議記錄的情事，其經手的各項會議及招標採購案的誠信都會被質疑，影響市府公信力。

周永鴻認為，反之如果有參與會議討論的企業對外發布聲明說沒參加，等同公然說謊。其參與台中市的投資、促參等案件都該被中市府重新檢驗，未來對其參與投標也該嚴格把關。

周永鴻也詢問副市長黃國榮，北市議會針對北士科疑似弊端已經成立跨黨派調查小組，未來極可能邀請林育鴻說明案情，中市府是否會以公務繁忙為由讓林育鴻向調查小組請假。

黃國榮回應，中市府不會以公務繁忙為由不讓林育鴻出席，至於是否准假，要看林育鴻請假的假別，如果是個人休假一定會准假，如果是請公假或事假就要再斟酌。（編輯：郭諭儒）1130515