邀劉柏君分享運動外交新思維 賴清德盼一同前進

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨中常會今天邀請社團法人台灣運動好事協會創辦人劉柏君分享「運動外交新思維」，民進黨主席賴清德感謝她對台灣運動外交的卓越貢獻，希望能在運動外交的路上一同前進。

民進黨今天召開中常會，邀請社團法人台灣運動好事協會創辦人劉柏君專案報告「台灣運動軟實力-運動外交新思維」。

賴清德感謝她以民間的角色長期在國內外推動運動事務，並且提出寶貴的建議；他說，劉柏君除了擔任棒球裁判，還在運動、女性權益、性別平等、身心障礙、宗教文化、教育平權、國民外交上做了許多倡議，「做了我達不到的事情」，也讓世界看見台灣，貢獻非常多。

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賴清德說，劉柏君演講中有幾點令他非常敬佩，包含獲得聯合國總部的國際奧會女性與體育獎，以及倡議性別平權、推廣女子運動，得到國際奧會、國際棒總以及世界各國的支持與認同，讓台灣運動發揮更多、更強大的功能。

他感謝劉柏君在過去很長一段時間以來，對台灣運動外交的卓越貢獻，希望能在運動外交的路上一同前進。而未來體育暨運動發展部要成立，也需要劉柏君多多提供意見。（編輯：翟思嘉）1130515