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綠指再生醫療雙法遭擋 藍：下週拚三讀

2024/5/16 14:34
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（中央社記者林敬殷、王承中台北16日電）立法院社會福利及衛生環境委員會9日初審通過再生醫療雙法，也無需協商，卻無法排上明天立法院會議程。民進黨立法院黨團今天譴責國民黨與民眾黨黨團，連救人的法案都可以擋，「你們的良心在哪裡？」

民進黨團今天在立法院舉行「搞政治，棄民生！國會擴權擺中間，救命法案放一邊」記者會，質疑藍白兩黨在14日立院程序委員會阻擋再生醫療法草案及再生醫療製劑條例草案排入17日院會議程。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，因為17日院會要處理國會改革相關法案，希望讓議事能夠單純化，下週就會將再生醫療法排入院會討論事項完成二、三讀，民進黨不用一直扣人帽子。

不過，民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨不要偷換概念，立法院會一向是先處理沒有爭議、無需協商的法案，而不是把有高度爭議的法案排在前面，阻擋沒有爭議的法案，這樣只會無限期延宕攸關民生的重要法案。

抗癌成功的民進黨立委邱議瑩表示，抗癌成功後覺得應該為癌友盡心力，所以投入再生醫療領域及推動法案，這是她一生的職志。從第9屆立委任期開始，她努力推動再生醫療雙法，在衛環召委黃秀芳排案下，9日在審查會完成逐條審查，並達成不需經黨團協商的重大進展。

邱議瑩說，再生醫療除了對於癌症病友、膝關節退化、心臟破損、皮膚缺陷或燒燙傷患者有很大的助益外，腦性麻痺、退化或帕金森氏症等疾病也已經進入人體實驗階段。這樣的救人法案，比不過國民黨團總召傅崐萁的國會法案嗎，還被洪孟楷誤導說是國民黨立委負責排審，更質疑民進黨過去在國會多數過半時為何不通過。

邱議瑩說，過去民進黨希望藉由協商、共識來取得大家的認同，不是像現在藍白兩黨強行通過法案，否則，再生醫療法早在2018年便能強渡關山。立法院是可以幫助人、救人一命的地方，然而藍白兩黨為了政治利益，阻擋救人法案，「你們的良心到底在哪裡？」

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民進黨立委黃秀芳說，國民黨立委別為了錢坑法案而強行卡關、置之不理。民進黨立委林月琴也表示，國民黨立委最愛說苦民所苦，儘速讓再生醫療雙法通過，才是苦民所苦。

吳思瑤說，生命沒有顏色，生命無關政黨，藍白聯手，把政治擺中間，救命法案甩一邊，依照議事規則初審完成的法案，居然要靠邊站，只為了表決沒有共識也未經程序正義的國會擴權法案，民進黨嚴厲譴責藍白兩黨總召傅崐萁和黃國昌。（編輯：翟思嘉）1130516

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