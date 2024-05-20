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陸軍21響禮砲 向賴總統致敬

2024/5/20 11:12
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（中央社記者吳書緯台北20日電）總統賴清德今天在總統府宣誓就職，成為中華民國第16任總統，陸軍禮砲連於11時以21響禮砲向三軍統帥致上最高敬意，每3秒鐘間隔1發的禮砲，展現平時訓練的默契與技術。

第16任總統、副總統就職慶祝大會今天上午在總統府府前廣場舉行，賴總統、副總統蕭美琴在結束府內相關典禮後，於11時來到總統府主舞台，現場群眾響起熱烈掌聲。

陸軍禮砲連配合國防部聯合樂隊演奏「總統致敬曲」，同樣於11時，操作4門國造T63甲式105公厘榴彈砲，以3秒1發方式，施放國家慶典最高規格的21響禮砲，代表國軍對三軍統帥的敬意。

據了解，實施禮砲致敬，總統及外國元首的活動，射擊最高致敬21響；副總統、總理19響；上將階級17響，但因上將人數較多，實務上較少執行禮砲射擊。

軍方先前指出，禮砲連執行任務著重默契、一致性及臨場危機處理，例如，禮砲連均為4門火砲，每1發間隔3秒鐘，若有不擊發的情況出現，必須以暗號示意下一門火砲立即發射；另外，禮砲連通常於開闊地形執勤，經常遭遇高溫環境，平時就必須進行耐熱訓練。

陸軍禮砲連和國防部聯合樂隊、三軍儀隊都是國家重大慶典不可或缺的重要禮賓單位；禮砲連的正式全銜為「陸軍關渡指揮部砲兵營砲一連」，單位除了肩負禮砲鳴放重任外，其實平日與一般砲兵部隊相同，仍以戰備訓練為主。（編輯：楊凱翔）1130520

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