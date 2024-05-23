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台南民眾巴克禮教會聚集 聲援反國會濫權

2024/5/23 21:49
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南東門巴克禮紀念教會今天晚間公民講堂時間辦理為台灣禱告會，安排講師宣講參加抗爭活動注意事項及聲援反國會濫權方法，吸引不少民眾自發前往，自備道具表達理念與心聲。

立法院明天續審國會改革法案，民團發起串連北中南遍地開花反制活動，台南東門巴克禮紀念教會今晚在大禮拜堂舉行公民講堂活動，除了不少教友前往參加，也吸引大批聲援「我藐視國會」串聯活動的民眾，有些人帶著自製標語及看板，表達自己理念。

講堂活動邀請講師分享參加抗爭活動注意事項，並提供相關資源給想要到台北市青島東路參加活動民眾，無法親身前往參加者，也能透過聲援及捐款等方式表達支持。

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一名女子帶著多年前參加太陽花學運時使用的黃絲帶到場，她告訴中央社記者，看到立法院最近亂象相當憂心，一定要站出來喊出訴求，捍衛公民權利。

另名到場男子則說，國民黨立委最近在做的東西缺少討論，且讓人感覺越權，讓人擔心這些法條通過後未來會不會回到戒嚴時代，因此自己製作寫有「我藐視國會」手拿板，還特地到花店買了一朵「太陽花」，表達對活動的聲援。（編輯：黃世雅）1130523

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