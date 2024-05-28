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國會職權修法 台灣綠黨：83法學教授連署退回重審

2024/5/28 12:00（5/28 12:16 更新）
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立法院會28日續審國會職權修法相關法案，多個政黨在立法院外濟南路上舉行「小黨分進合擊 捍衛民主台灣」聯合記者會，社會民主黨召集人徐雍（右2）、台灣綠黨發言人王彥涵（前左）、時代力量黨主席王婉諭（右3）、台灣基進黨主席王興煥（前左2）等人到場宣講表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
立法院會28日續審國會職權修法相關法案，多個政黨在立法院外濟南路上舉行「小黨分進合擊 捍衛民主台灣」聯合記者會，社會民主黨召集人徐雍（右2）、台灣綠黨發言人王彥涵（前左）、時代力量黨主席王婉諭（右3）、台灣基進黨主席王興煥（前左2）等人到場宣講表達訴求。中央社記者鄭清元攝 113年5月28日
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（中央社記者余曉涵、黃麗芸台北28日電）立法院今天續審國會職權相關法案，台灣綠黨發言人王彥涵表示，包含國內外已經有83名法學教授連署要求退回重審，因為現在審查的法案已經有違憲疑慮。

立法院續審國會職權相關法案，場外抗議行動的主舞台舉行「小黨分進合擊，捍衛民主台灣」聯合記者會。

王彥涵說，截至27日，已經有83名國內外法學教授連署，要求立法院要退回重審相關法案，因為目前的法案有違憲疑慮。

王彥涵指出，83名法學教授已經超過立法院半數，更逼近立法院的席次，這麼多名教授在說，立法院要不要聽，呼籲立法院要懸崖勒馬。

王彥涵強調，不反對交通建設，也沒有反對讓花東人有更安全回家的路，但沒有經過環評的草案是有問題的，這根本是逾越職權，他們反對的是濫權國會及錢坑法案。

社會民主黨召集人徐雍說，沒有人喜歡上街頭，在場的抗議民眾平常要工作，也要照顧家人，但卻看到民主開倒車，用網軍造謠抹黑的手段，企圖壓制台灣人民的聲音，污名化這場運動。

徐雍表示，國會刻意濫權是為了接下來的國家安全政治鬥爭，這樣不僅無法有效監督國會，還會消耗台灣的成果。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉指出，民主面臨很大挑戰，每名立委都不應該違背中心主義，不分政黨做政治工作的人，都要仔細思考每個法條對台灣的影響，不要讓現場公民對立委失望。

何語蓉說，這些抗議民眾不是被民進黨動員站出的，是為了捍衛台灣民主站出來的，小黨將會持續努力對話，深化民主的防衛機制。（編輯：管中維）1130528

王彥涵
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