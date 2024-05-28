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5月第9次 海象惡劣中國海警仍闖金馬海域

2024/5/28 18:40（5/28 19:13 更新）
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海洋委員會海巡署金馬澎分署指出，金門28日海象惡劣，風力6至7級、雷雨區陣風10級，中國海警船仍在下午分成3組編隊航入金門限制水域，這也是5月第9次駛入。（海巡署提供）中央社記者洪學廣傳真　113年5月28日
海洋委員會海巡署金馬澎分署指出，金門28日海象惡劣，風力6至7級、雷雨區陣風10級，中國海警船仍在下午分成3組編隊航入金門限制水域，這也是5月第9次駛入。（海巡署提供）中央社記者洪學廣傳真　113年5月28日
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（中央社記者洪學廣金門28日電）金門今天海象惡劣，風雨交加漁船多未出海，但4艘中國海警船今天下午仍分3組編隊航入限制水域，海巡派4艇平行監控廣播驅離，全程約2小時。這也是5月第9次闖金馬限制水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署新聞稿指出，金門今天海象惡劣，風力6至7級、雷雨區陣風10級，當地小型漁船筏多數未出海作業。中國海警船仍在下午3時許分成3組編隊航入金門限制水域，海警「14603」自小金門南方、「14604」從翟山南方，另「14608」及「14609」由北碇東方水域航入，侵擾意圖明顯。

海巡署同步掌握中國海警船動向，派出海巡艇PP-10073、PP-3585、PP-10079及PP-10039等4艇平行監控，全程監控應處，以一對一併航對應，全程蒐證廣播命令離去，中國海警船在下午5時3分全數駛離台灣海域，過程約2小時。

海巡署表示，5月以來中國海警船已9次駛入金馬限制水域，影響海上航行安全，更無益兩岸對等交流，要求中國體認區域和平、穩定及安全重要性，海巡署將以堅定態度，捍衛國家主權及海域安全。（編輯：陳清芳）1130528

#金門縣
#海巡署
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