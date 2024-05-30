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澳洲政要出席賴總統就職活動後遭中國警告 州議員將提案譴責

2024/5/30 11:19（5/30 11:48 更新）
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澳洲聯邦眾議員佛萊徹出席雪梨僑界舉辦慶祝總統賴清德、副總統蕭美琴就職晚宴，他致詞時大秀中文，高喊「今晚，我們都是朋友」，引發歡呼。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年5月20日
澳洲聯邦眾議員佛萊徹出席雪梨僑界舉辦慶祝總統賴清德、副總統蕭美琴就職晚宴，他致詞時大秀中文，高喊「今晚，我們都是朋友」，引發歡呼。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年5月20日
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（中央社記者楊淳卉雪梨30日專電）澳洲多名國會議員、州議員日前出席各大城市慶祝賴清德總統就職活動，卻收到中國電郵及當面警告，引發反彈。多次發言挺台的新南威爾斯州議員雷珊今天告訴中央社，將在下週三（6月5日）於州議會提動議，譴責中國霸凌郵件。

賴總統5月20日就職日，澳洲各大城市僑界皆舉辦慶祝活動，邀請地方政要同歡。然而，出席的澳洲國會議員及新南威爾斯州（New South Wales）州議員，卻在活動結束一週後，收到來自中國駐雪梨總領事館的警告郵件。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）第一時間捍衛州議員，他在27日表示，州議員有權參加社區活動，不應受到霸凌。

中國霸凌澳洲地方政要事件不止這樁。新州上議院議員雷珊（Mark Latham）在5月9日於州議會發言祝賀賴清德即將就職，並向當時將卸任的時任總統蔡英文致敬，5月17日也收到來自中方的郵件，指責他的發言違反一中原則、其多年來在台灣問題上的「不當言行」已引起注意。

雷珊今天向中央社表示，他預計在州議會開議後，下週三（6月5日）在州議會提出動議，譴責中方的霸凌電郵，並重申支持民選代表行使言論及結社自由的權利。

針對中方警告信，雷珊諷刺，中國是一個強大的國家，但由小丑管理外交部門。

駐雪梨辦事處長吳正偉表示，沒有人有權可以決定澳洲議員可以互動及往來的對象，絕不向中國共產黨的霸凌行為妥協，將持續堅定支持民主台灣。

雷珊多次為台灣發聲，他曾呼籲澳洲支持台灣的民主與獨立性，並說「強大的台灣是阻止中國做蠢事的最好方法」，他也對台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）強力支持。（編輯：陳慧萍）1130530

雪梨僑界5月20日舉辦慶祝總統賴清德及副總統蕭美琴就職活動，但出席祝賀的11位澳洲國會議員及新南威爾斯州州議員在會後收到來自中國的警告信。（讀者提供）
雪梨僑界5月20日舉辦慶祝總統賴清德及副總統蕭美琴就職活動，但出席祝賀的11位澳洲國會議員及新南威爾斯州州議員在會後收到來自中國的警告信。（讀者提供）
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