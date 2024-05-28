中國威脅出席520慶祝活動澳議員 台駐處：不齒霸凌心態

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（中央社記者楊淳卉雪梨28日專電）澳洲國會議員等政要出席雪梨、墨爾本慶祝總統賴清德就職活動，遭到中國電郵或當面警告。駐雪梨辦事處處長吳正偉對此表示高度遺憾，更不齒中國威權霸凌心態。

澳洲各地僑界20日舉辦活動，慶祝總統賴清德及副總統蕭美琴就職，與會的澳洲聯邦眾議員佛萊徹（Paul Fletcher）及新南威爾斯州（New South Wales）州議員等11位政要，會後收到來自中國駐雪梨總領事館的批評電郵。

此外，墨爾本慶祝活動前3天，受邀出席的維多利亞州（Victoria）政要，也受到中國駐墨爾本總領事館以「餐敘」名義，當面告誡不要支持台灣相關活動。

對此，駐雪梨辦事處處長吳正偉向中央社表示，對於中方的行為高度遺憾，不齒威脅澳洲民選議員人身自由的中國威權霸凌心態。

吳正偉表示，他也對中方公然箝制媒體自由高度譴責，中國在非法打壓香港蘋果日報及監禁黎智英後，現在更擬染指干預及壓迫澳洲媒體，值得澳洲政府注意及防範。

吳正偉表示，台灣長期遭受中國的脅迫及霸凌，520之後中國立即以軍演武嚇台灣，危及區域的航空及航海安全，藉此懲罰台灣的民主；中國更挾政治力霸凌世界衛生組織（WHO），公然阻撓台灣的參與及貢獻，威脅全世界人類的醫衛安全。

吳正偉也提及，接獲中國外館電郵威脅的澳洲議員朋友們紛紛向他表示，沒有人有權可以決定澳洲議員互動及往來的對象，他們絕不向中國共產黨的霸凌行為妥協，將持續堅定支持民主台灣。

駐墨爾本辦事處處長呂明澤表示，台灣永遠張開雙臂與國際社會交朋友，也致力於在互助合作中創造雙贏。至於中國因此對台灣友人做出威嚇或施壓，可能產生反面效果。

駐布里斯本辦事處處長范厚祿表示，台灣與澳洲人民都非常友善，熱愛民主、自由及人權，對中國想以脅迫及施壓方式控制所有人言論的行徑，任何人都會反感，不會接受。

駐澳大利亞代表處回應，台灣與澳洲都是民主社會，「我們堅信言論自由的基本權利是我們價值的基石」，台灣也歡迎澳洲友人自由表達他們的意見及參與社區活動。中國試圖對其他國家進行言論控制的行徑令人高度擔憂，根本上違反了民主與人權原則。

中央社記者取得中國的警告郵件內容，這封來自中國雪梨總領事館、標題為「對參加與台灣有關活動的擔憂」的信件指出，總領事館「堅決反對」澳洲政要參與台灣慶祝晚宴。

信件強調，「一個中國政策是澳中關係的基石，台灣問題是中國的核心利益。澳洲議員具有政治影響力，其言行作為應該遵循澳洲的外交政策，遵守對『一個中國原則』的承諾。參與此項活動將違反一中原則，並危險地向分裂主義者釋出『台獨』的錯誤訊號」。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）捍衛州議員表示，州議員有權參加社區活動，不應受到霸凌。

中國的行徑已登上澳洲廣播公司（ABC）等各大媒體，澳媒紛紛以中國「霸凌」、「恐嚇」等用語大幅報導。（編輯：周永捷）1130528