澳洲州議會通過動議 譴責中國政治干預及恐嚇

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（中央社記者楊淳卉雪梨6日專電）11位澳洲國會及州議員出席雪梨僑界慶祝總統賴清德就職活動後，收到中國警告郵件。對此，新南威爾斯州州議會上議院昨天通過動議譴責中國政治干預及恐嚇。

跨黨派州議員踴躍發言支持，提案人新州上議院議員雷珊（Mark Latham）強調，中國行徑適得其反，反為台灣贏得支持，中國必須停止恐嚇行為。

澳洲國會議員及新南威爾斯州（New South Wales）州議員5月20日出席雪梨僑界舉辦慶祝賴清德總統就職晚宴，隨後收到來自中國駐雪梨總領事館的批評郵件。雷珊在賴總統就職前夕於州議會發言盛讚台灣民主成就後，也收到中國郵件警告。

中國對澳洲民選議員霸凌行為引起反彈，雷珊昨於新州州議會上議院提出動議，譴責中共官員在澳洲聯邦議員及州議員發言支持台灣及參加5月20日的台灣活動後，試圖對澳洲民選議員政治干預及恐嚇。

動議指出，「本院認可到台灣民主及其在2024國家大選的成功，我們慶祝包括自身在內的所有民主國家的成功」；「本院拒絕任何外國政府試圖以限制議員的言論自由、結社自由來干涉澳洲政治的企圖，言論與結社自由是澳洲民主基石及議會原則」。

雷珊的動議獲得跨黨派州議員熱烈迴響、踴躍發言，多位出席雪梨賴總統就職慶祝活動的州議員也發言支持。

雷珊表示，「一秒鐘都不容忍受外國勢力告訴我們如何履行議會職責」，中國行徑適得其反，反為台灣贏得支持，其恐嚇行徑必須停止。

中國駐雪梨總領事館電子郵件要求澳洲國會議員、州議員遵從一個中國原則，並堅持「台灣是中國一部分」的事實。（讀者提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年5月28日

出席慶祝活動的單一民族黨（One Nation）新州上議院副議長羅伯茲（Rod Roberts）發言說，民主是澳洲得以建立與成功的基石，中國以恐嚇將其觀點強加給澳洲議員，非常不尊重，更是「笨拙的野蠻外交」。

出席慶祝活動的自由黨（Liberal Party）新州上議院黨鞭拉斯（Chris Rath）也力挺說：「若屈服於中國的任何壓力，代表了議員放棄職責，並使中國與其他專制政權能進一步影響西方民主國家。」

自由黨的新州上議員麥頓（Rachel Merton）說，台灣透過公正選舉展現民主力量，很榮幸能參與慶祝活動並上台發言，議會必須發出堅定訊號，表達民主價值不容妥協。

駐雪梨辦事處處長吳正偉今天表示感謝新南威爾斯州跨黨派議員對台灣的支持，堅持捍衛民主自由，無懼中國駐雪梨總領事館的壓力，通過動議共同譴責中方政治干預及霸凌行為，並將持續出席台灣社群的相關活動，杜絕外國勢力的干預。

吳正偉指出，中國共產黨慣用的伎倆有二，一為製造心理上的恐懼，二為思想上的箝制，看到澳洲議員們展現勇氣及正義之聲，再次體會唯有持續鞏固民主陣營的團結，方能遏止威權主義的合流擴張。「德不孤、必有鄰」，台灣將持續守護民主自由的價值，扮演世界重要的支柱，確保世界的和平穩定及繁榮興盛。

此外，5月來台參與賴總統就職典禮的3位澳洲國會議員3日也針對中國打壓一事質詢。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）回應，澳洲議員有權決定如何與台灣互動，不容其他政府干涉。（編輯：馮昭）1130606