中國取消ECFA部分關稅減讓 邱垂正：傷害兩岸產業

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（中央社記者王揚宇台北31日電）中國今天公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓公告，共134項。大陸委員會主委邱垂正指出，這是典型的經濟脅迫，對兩岸產業都會帶來傷害，應該透過協商解決問題。

邱垂正也說，中國大陸最近公布很多國安相關法律，因此民調顯示，65%的人現在去中國大陸會感覺到恐懼。

中國財政部官網今天公布「稅委會公告2024年第4號」國務院關稅稅則委員會關於中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品（第2批）關稅減讓的公告，公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。民進黨立委莊瑞雄質詢時，詢問中國取消ECFA部分關稅減讓的看法，也說中國與台灣是世界貿易組織（WTO）會員，但用政治力對台灣經濟的壓迫，雖然陸委會說中國要負最後責任，但文明的政府要跟中國這種比較專制的政府對話，沒有意義。

邱垂正說，這是典型的經濟脅迫，無助於兩岸關係，而且兩岸不管是在WTO的架構還是ECFA機制，都應該透過協商解決問題，而且用經濟脅迫來扭曲正常兩岸經濟互利互惠的機制，對兩岸產業都會帶來傷害。

莊瑞雄接著說，他更擔心的是，根據資料顯示，中國江蘇4月起鼓勵快遞人員當「抓耙子」，透過高額獎金，讓人用匿名方式檢舉哪些人影響國安，以此為例，如果有台灣民眾去中國旅遊或是學者去中國參訪，面對如此嚴峻情勢，政府有何作為。

邱垂正說，中國大陸因為制定許多國安法律，包括學界、各界人士到中國大陸受到很多盤查，以及各種國安紅線的恐懼，使得民調指出，有65%民眾赴中國大陸都會感到恐懼，因此不敢去。

邱垂正指出，陸委會除了會不斷跟民眾宣導外，也呼籲中國大陸應該要友善對待台灣民眾，包括台商，畢竟台商對中國大陸經濟發展帶來的貢獻，是有目共睹。（編輯：林興盟）1130531