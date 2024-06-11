赴杜拜旅遊須注意飲酒規範 外交部提醒民眾勿觸法

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（中央社記者吳書緯台北11日電）世界各國對於飲酒規範不同，外交部今天指出，由於直航便利，民眾赴杜拜短期洽商、旅遊等日益增多，近期頻傳誤入不當場所或因不瞭解當地禁酒規定觸法，遭杜拜警方臨檢、拘捕甚至驅逐出境，外交部呼籲民眾在外務必遵守當地相關法令。

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外交部今天召開例行記者會，外交部亞西及非洲司長賀忠義指出，杜拜法令規定，在杜拜販酒的業者均須申獲販酒執照（Alcohol License），飲酒或購酒者須年滿21歲，且須於合法販售酒類的餐廳及商家消費，嚴禁在公共場所及無販酒執照商家飲酒，如果在有陪侍場所或特種行業場所內飲酒用餐，更屬違法的重罪。

賀忠義表示，外交部再次提醒民眾，在外務必遵守當地相關法令，並尊重當地風俗習慣，民眾如果在海外遭遇急難事件，可上網查詢撥打台灣相關駐外館處緊急聯絡電話，或撥打外交部領事事務局「旅外國人急難救助服務專線」（0800-085-095），以取得即時協助。（編輯：郭無患）1130611