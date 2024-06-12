SRF廠進駐桃科爭議 黃世杰再批桃市府

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（中央社記者葉臻桃園12日電）SRF電廠進駐桃園科技工業園區爭議，前民進黨桃園市立委、現任法務部政務次長黃世杰昨天再度發聲明說，桃市府的廢止處分有明顯瑕疵，雖然被撤銷，但並不妨礙市府另作適法處分。

桃園市府3月宣布廢止3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。黃世杰10日曾發布聲明說，桃市府是假廢止、真放水，藍營立委、議員昨天則各自召開記者會抗議SRF爭議是中央甩鍋地方。

黃世杰昨天深夜在臉書（Facebook）再度發布聲明表示，國民黨在他發表個人聲明後動作頻頻，但他提出的論點幾乎沒得到正面回應，原因是因為那份聲明踩到國民黨痛處；觀音居民都在等桃園市政府做不打假球的處分，等桃園市政府解決問題。

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黃世杰說，他並不是現任民代，想要站出來是因為感謝愛護他的觀音人，讓他在觀音區贏過對手超過5400票；未來他將會以市民角度，持續觀察監督市政府作為，並不再特別對此議題發表言論。

黃世杰也最後發表3點聲明指出，桃園市政府所做出的廢止處分有明顯瑕疵，雖然充滿瑕疵的處分已被撤銷，但這並不妨礙桃園市政府另作適法處分，他的立場從一而終，政治口水終會過去，人民需求才是最應該重視的事。（編輯：謝雅竹）1130612