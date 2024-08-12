加拿大多起冒充中共警察行騙案 外交部提升旅遊警戒

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（中央社記者楊堯茹台北12日電）加拿大警方表示，華人社區自年初以來詐騙頻傳，甚至不乏冒充中共警察行騙案例。對此，外交部已將加國大多倫多地區的旅遊警示提升為灰色「提醒注意」，請民眾提高警覺。

哥倫比亞廣播公司（CBC）報導，加拿大警局日前表示，溫哥華自今年年初以來接獲多起針對華人社區的詐騙案件，詐騙金額已來到500萬加元（約合新台幣1億1800萬），目前正針對26起相關案件進行調查。

加拿大警方指出，其中一種常見犯案手法是冒充中共警察，以偽造電話號碼告知受害者，受害者的電話或身分已被用於犯罪，進而誘使受害者將錢匯到位於香港的銀行。

列治文（Richmond）地區警局指出，有人冒充中共警察，威脅手上握有香港待發的逮捕令，勒索金額超過150萬加元。

由於冒充中國警察的詐騙案猖獗，中國駐紐約總領事館甚至製作宣導短片，在中國直飛美東的航班上播放，提醒民眾勿輕信陌生來電。

對此，外交部領事事務局已將加拿大安大略省大多倫多地區的旅遊警示提升為灰色警示「提醒注意」，並指出，加拿大近日發生多起冒充中共警察的詐騙事件，多倫多地區已有多名台灣留學生通報案例，部分民眾遭受重大財務損失。

外交部提醒，旅加民眾及留學生提高警覺，倘接到不尋常電話，請保持冷靜及查明真偽，請勿輕信及提供護照、身分證與銀行帳戶等個資，並切勿依據電話指示進行匯款或轉帳等。

外交部表示，倘有進一步問題，請聯繫各地方警察局非緊急事件報案電話專線（多倫多警局專線：1-416-808-2222）；遇急難情形需要協助，請撥打駐多倫多辦事處緊急聯絡電話：1-416-587-8111；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。（編輯：翟思嘉）1130812