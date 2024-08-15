內政部公布大學周邊租金行情 助學生校外找屋參考

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（中央社記者郭建伸台北15日電）內政部今天公布全台大專院校所在的86個行政區租金行情，盼能促進租屋市場透明、協助校外租屋族。不過官員也解釋，統計是依照租屋補助樣本進行分析，雖未必能反映整體市場行情，但仍可作為參考標的。

內政部部務會報安排地政司、統計處報告「租屋市場透明化精進措施」，並於下午由次長董建宏、地政司長王成機、統計處長饒志堅舉行會後記者會，並公布大學周邊租金行情數據。

董建宏表示，內政部以47.8萬筆租金補貼資料分析，並套回全國140所大專院校所在的行政區，盼能協助學生與家長在校外租屋時能有合理參考，也盼青年學子多善用「300億元中央擴大租金補貼」，以減輕在外租屋學子的負擔。

舉例來說，位於新竹市東區的清華大學及陽明交通大學光復校區，該區申請租金補貼的租約樣本共4417件，租金25分位數為新台幣6000元，租金50分位數為7500元，75分位數為1萬1000元；又例如台大所在的台北市大安區，樣本數有4126件，租金25分位數是1萬元，50分位數是1萬1300元，75分位數為1萬8000元。

不過內政部資料未進一步標示房型和坪數，且新北市新店區、土城區、林口區的租金中位數明顯比台北市中正區、大安區還高，與外界對蛋黃區、蛋白區租金理解有所不同。

董建宏解釋，對於租屋市場的母體，目前主計總處還無法有效全面掌握，內政部是以申請租補的樣本分析，而申請租補大多是學生或經濟弱勢，因此租金行情可能跟市場行情有所落差，但資料仍有一定參考價值。

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饒志堅表示，這次資料是採租金補貼樣本分析的統計結果，樣本資料中學生占有一定比例，但未必能反映整體市場行情，例如台北市中正區富水里有台大水源校區，有效租約數是1326筆，平均價格約8200元，原因是有台大太子學舍，因此拉低中正區的租金價格；中正區另一頭位於忠孝新生捷運站的幸市里，當地租金中位數為1萬1500元，但申請租補僅42戶，所占權數並不大。

董建宏指出，大學周邊租金資訊是內政部首次運用租金補貼資料進行分析並對外公布的統計資訊，未來除規劃定期公布全國各行政區租金統計資訊外，並將視各區域資料樣本數及完整度，研議進一步針對不同租屋型態等統計資料，使資訊的內容更為細緻完整。（編輯：林興盟）1130815